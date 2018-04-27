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Глава управы Владимир Кузьменко встретится с жителями Алтуфьева 16 мая
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Глава управы Владимир Кузьменко встретится с жителями Алтуфьева 16 мая 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Встречу с жителями Алтуфьевского района 16 мая проведет глава управы Владимир Кузьменко. Как сообщила префектура Северо-Восточного округа столицы, на этот раз всех желающих будут ждать в здании школы №305 в Путевом проезде.
— На повестку дня будут вынесены темы: «Об итогах проведения общегородских благоустроительных работ (в рамках месячника по благоустройству)» и «О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с населением в летний период», — уточнили в префектуре.
Жителей Алтуфьевского района ждут по адресу: Путевой проезд, д. 10А. Начало в 19.00. Вход свободный.
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