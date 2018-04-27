Глава управы Владимир Кузьменко встретится с жителями Алтуфьева 16 мая

Встречу с жителями Алтуфьевского района 16 мая проведет глава управы Владимир Кузьменко . Как сообщила префектура Северо-Восточного округа столицы, на этот раз всех желающих будут ждать в здании школы №305 в Путевом проезде.

— На повестку дня будут вынесены темы: «Об итогах проведения общегородских благоустроительных работ (в рамках месячника по благоустройству)» и «О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с населением в летний период», — уточнили в префектуре.

Жителей Алтуфьевского района ждут по адресу: Путевой проезд, д. 10А. Начало в 19.00. Вход свободный.