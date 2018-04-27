Бесплатная вакцинация животных против бешенства пройдет в Алтуфьеве

В четверг, 3 мая, в Алтуфьевском районе развернется прививочная кампания, направленная на профилактику бешенства у кошек и собак. Передвижной ветеринарный пункт откроется в Путевом проезде. Об этом сообщили в ветеринарной службе Северо-Восточного округа.

— На прием с собой необходимо взять пеленку, а также паспорт на животного, чтобы внести туда отметку о процедуре. За неделю до прививки рекомендуется провести профилактику от глистов, — уточнили в ветслужбе СВАО.

Напомним, что бешенство — опасное заболевание, которое передается человеку. При проявлении клинических признаков оно уже не лечится.

Ветеринарный пункт будет работать с 17.00 до 19.00 по адресу: Путевой проезд, д. 24.