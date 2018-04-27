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Троллейбус «Маршрут истории» будет курсировать между Москвой и Химками 9 мая
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Троллейбус «Маршрут истории» будет курсировать между Москвой и Химками 9 мая 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Пассажиры троллейбуса № 202 смогут не только добраться из Москвы до городского округа Химки 9 мая, но и узнать об исторических событиях, связанных с улицами, по которым проходит движение троллейбуса, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
«9 мая в Химках запустят «Маршрут истории». Троллейбус № 202, который следует от метро «Планерная» в Москве до остановки «Дружба» в Химках внутри и снаружи снабжают разнообразной информацией о событиях, связанных с улицами, встречающимися по маршруту», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, идея создания проекта «Маршрут истории» принадлежит Алине Герман и Марии Максимовой — студентам Академии гражданской защиты МЧС России, которая расположена в Химках. Совместно с пресс-службой администрации муниципалитета они подготовили всю необходимую информацию, подобрали маршрут.
«Какой район нынешних Химок любили посещать Алексей Толстой и Валерий Брюсов, что происходило на территории округа во время Великой Отечественной войны, судьбы великих героев — обо всем этом можно будет узнать 9-го мая, сев в троллейбус № 202. Вместо привычного названия остановок, пассажиры услышат интересные факты о тех местах, которые они проезжают», — говорится в сообщении.
Исторические справки озвучили: артисты Сергей Бурунов, Аристарх Венес, Андрей Гайдулян, Агния Дитковските, участницы вокального конкурса «Голос. Дети» Лиза Качурак и Ярослава Дегтярева, радио— и телеведущая Елена Абитаева, актриса театра и кино Елена Ксенофонтова и многие другие.
Год назад в Химках впервые в России запускали «Маршрут истории» на базе троллейбуса № 1. Он получил много положительных отзывов и проект решено было продолжить, охватив новые маршруты.
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