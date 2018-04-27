Троллейбус «Маршрут истории» будет курсировать между Москвой и Химками 9 мая

Пассажиры троллейбуса № 202 смогут не только добраться из Москвы до городского округа Химки 9 мая, но и узнать об исторических событиях, связанных с улицами, по которым проходит движение троллейбуса, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«9 мая в Химках запустят «Маршрут истории». Троллейбус № 202, который следует от метро «Планерная» в Москве до остановки «Дружба» в Химках внутри и снаружи снабжают разнообразной информацией о событиях, связанных с улицами, встречающимися по маршруту», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, идея создания проекта «Маршрут истории» принадлежит Алине Герман и Марии Максимовой — студентам Академии гражданской защиты МЧС России , которая расположена в Химках. Совместно с пресс-службой администрации муниципалитета они подготовили всю необходимую информацию, подобрали маршрут.

«Какой район нынешних Химок любили посещать Алексей Толстой Валерий Брюсов , что происходило на территории округа во время Великой Отечественной войны, судьбы великих героев — обо всем этом можно будет узнать 9-го мая, сев в троллейбус № 202. Вместо привычного названия остановок, пассажиры услышат интересные факты о тех местах, которые они проезжают», — говорится в сообщении.