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Беларусь и Татарстан динамично наращивают кооперацию
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Беларусь и Татарстан динамично наращивают кооперацию 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Трехлетний план экономического сотрудничества между Минском и Казанью, рассчитанный до 2020 года, по своему динамичному ускорению и темпам развития можно иносказательно сравнить с победами команд Союзного государства на международных ралли Париж-Дакар. То же упорство в стремлении к позитивному результату и постоянное ощущение в процессе кооперации братской поддержки.
Это подтвердил и председатель концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, сообщив сегодня журналистам на двустороннем полимерном форуме, что Беларусь и Татарстан «продолжают наращивать товарооборот в нефтехимии и машиностроении», — передает БЕЛТА.
Владимир Сизов с удовлетворением констатировал, что в истекшем году была выполнена задача по достижению товарооборота между обеими сторонами в размере $1 млрд Положительная динамика сохраняется в 2018 году. «Только за два месяца текущего года товарооборот между республиками составил около $200 млн, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2017-го. Экспорт растет как по позиции нефтехимической продукции, так и продукции предприятий Минпрома, сотрудничество между странами активно в области машиностроения», — отметил руководитель белорусского концерна.
Остановившись на сотрудничестве в области нефтехимии, он сообщил, в частности, что в Татарстан экспортируются шины, сырье, необходимое для химического синтеза и получения шинной продукции. А основу импорта Татарстана составляют нефть и нефтепродукты.
По словам Сизова, нынешний полимерный форум, в котором участвуют 37 компаний, проводится по инициативе Казани. Его смысл заключается в том, чтобы увеличить товарооборот в области поставок химической продукции, в чем существует заинтересованность и у белорусских компаний. Деловое мероприятие проходит во время визита делегации Татарстана в Беларусь, в составе которой представители министерств и ведомств, деловых кругов.
Коллеги из Союзного государства уже посетили ряд белорусских предприятий, состоялись переговоры в Министерстве промышленности, концерне «Беллегпром» и Национальном агентстве по туризму.
На 28 апреля запланировано шестое заседание белорусско-татарстанской рабочей группы по развитию сотрудничества.
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