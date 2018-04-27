Беларусь и Татарстан динамично наращивают кооперацию

Трехлетний план экономического сотрудничества между Минском Казанью , рассчитанный до 2020 года, по своему динамичному ускорению и темпам развития можно иносказательно сравнить с победами команд Союзного государства на международных ралли Париж-Дакар. То же упорство в стремлении к позитивному результату и постоянное ощущение в процессе кооперации братской поддержки.

Это подтвердил и председатель концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов , сообщив сегодня журналистам на двустороннем полимерном форуме, что Беларусь Татарстан «продолжают наращивать товарооборот в нефтехимии и машиностроении», — передает БЕЛТА.

Владимир Сизов с удовлетворением констатировал, что в истекшем году была выполнена задача по достижению товарооборота между обеими сторонами в размере $1 млрд Положительная динамика сохраняется в 2018 году. «Только за два месяца текущего года товарооборот между республиками составил около $200 млн, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2017-го. Экспорт растет как по позиции нефтехимической продукции, так и продукции предприятий Минпрома , сотрудничество между странами активно в области машиностроения», — отметил руководитель белорусского концерна.

Остановившись на сотрудничестве в области нефтехимии, он сообщил, в частности, что в Татарстан экспортируются шины, сырье, необходимое для химического синтеза и получения шинной продукции. А основу импорта Татарстана составляют нефть и нефтепродукты.

По словам Сизова, нынешний полимерный форум, в котором участвуют 37 компаний, проводится по инициативе Казани. Его смысл заключается в том, чтобы увеличить товарооборот в области поставок химической продукции, в чем существует заинтересованность и у белорусских компаний. Деловое мероприятие проходит во время визита делегации Татарстана в Беларусь, в составе которой представители министерств и ведомств, деловых кругов.

Коллеги из Союзного государства уже посетили ряд белорусских предприятий, состоялись переговоры в Министерстве промышленности, концерне «Беллегпром» и Национальном агентстве по туризму.

На 28 апреля запланировано шестое заседание белорусско-татарстанской рабочей группы по развитию сотрудничества.