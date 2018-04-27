Исказили смысл. Администрация не планирует отказываться от проекта реконструкции улицы Мельникайте

В сети интернет появились сообщения со ссылкой на тюменского активиста Виталия Снисаренко о том, что администрация Тюмени может отказаться от планов по масштабной реконструкции улицы Мельникайте, которая подразумевает строительство нескольких двухуровневых развязок на ключевых перекрестках и значительное расширение проезжей части. Сам общественник, выступающий против проекта, сослался на слова замглавы администрации Максима Афанасьева , сказанные им на личном приеме.

В пресс-службе администрации Тюмени сообщили, что материал, опубликованный в одном из интернет-изданий, а также содержащиеся в нем заявления не соответствуют действительности: «Активист, давший интервью, исказил смысл высказывания заместителя главы администрации города Тюмени, а также неправильно назвал объект строительства. Проект реконструкции улицы Мельникайте (не развязки, о которой говорит журналист) предлагает улучшение условий для всех участников дорожного движения, в том числе пешеходов и велосипедистов, его реализация позволит сбалансировать транспортные потоки и добираться жителям и гостям Тюмени до социально значимых объектов без проблем».

Также в муниципалитете напомнили, что вдоль этой городской магистрали размещено значительное количество объектов социального назначения: медицинские учреждения, учебные заведения, чем и объясняется потребность в развитии дорожной инфраструктуры в этом районе.

«Улица Мельникайте является основной транспортной артерией, связывающей три части города: заречную, центральную, зажелезнодорожную, — и выводящей транспортные потоки с периферии на магистрали города. Окончательный вариант проекта реконструкции улицы находится в стадии проработки. Решение о его утверждении будет принято только после прохождения всех экспертиз. Об этом и шла речь на встрече, о которой рассказал общественник», — добавили в пресс-службе администрации.

Напомним что в рамках городской программы развитие дорожной транспортной сети в этом году запланированы работы по реконструкции ул. Мельникайте на участке от Харьковской до Хабаровской протяженностью 700 метров. Срок выполнения работ — 2 года.