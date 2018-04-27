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Информация об отставке руководителя Нацпарка Сочи оказалась ложной
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Информация об отставке руководителя Нацпарка Сочи оказалась ложной 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 27 апр. — Новая Кубань. Администрации Национального парка Сочи опровергла информацию об отставке Игоря Гуцала. Как сообщал ранее «Коммерсантъ», директор Нацпарка был уволен после проверки, выявившей массовые нарушения в работе заповедной территории.
Напомним, летом прошлого года в Нацпарке Сочи разгорелся скандал. Уволенный руководитель заповедной территории Дмитрий Пеньковский утверждал, что его незаконно лишили должности. По мнению экс-директора, федеральные чиновники специально освободили место под Дарью Филиппову, которую СМИ называли племянницей вице-премьера Дмитрия Рогозина. В Минприроды увольнение Пеньковского связали с финансовыми нарушениями, выявленными Счетной палатой РФ. Однако на смену Филипповой вскоре пришел Игорь Гуцал, которого Минприроды представляло как «компетентного человека с достаточным опытом работы в сфере заповедного дела».
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