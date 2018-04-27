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Шулявский мост: Без опоры, но с велодорожками
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Шулявский мост: Без опоры, но с велодорожками 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом в интервью «112» рассказал главный инженер КП «Дирекция строительства путетранспортных сооружений» Александр Здольник.
«Из инновационного — то, что по проекту предлагается устроить пролетное строение (саму эстакаду) на всю ширину проспекта Победы, без устройства промежуточной опоры на проезжей части проспекта. Та опора, которая сейчас там есть и на которой огромная концентрация ДТП, она будет полностью убрана, и одним пролетом проспект будет покрыт. После реконструкции на развязке уже будут предусмотрены все левые и правые повороты, что, безусловно, снизит аварийность», — заявил Здольник.
По его словам, мост оснастят велодорожками, лифтами в подземные пешеходные переходы для маломобильных граждан. Кроме того, прилегающую территорию к путепроводу озеленят.
Предварительная стоимость реконструкции моста — 600 млн грн. (около 1,2 млрд руб.), окончательная стоимость станет известна после завершения тендера.
«Проект будет реализовываться за деньги города. Определена уже общая сумма, но она в любом случае будет корректироваться по результатам закупки. Каждый претендент, который желает поучаствовать в проекте, выставляет свою цену: идут торги, в ходе которых предложения могут понижаться. И только по результатам торгов будут ясны окончательные цифры. Общая сумма запланирована в пределах 600 млн грн.», — заявил Здольник.
Путепровод на Шулявке «прославился» после обрушения 27 февраля 2017 года. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что мост «устал от времени». Путепровод находился аварийном состоянии с 2006 года после пожара на рынке сэконд-хенда.
Позже министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в аварийном состоянии находится более половины всех украинских мостов.
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