Анжелика Варум изнуряет себя тренировками перед летом

До лета остался ровно месяц, поэтому многие знаменитости начали активно готовиться к купальному сезону. 48-летняя Анжелика Варум не стала исключением — несмотря на то, что артистка находится в прекрасной физической форме, певица считает, что нет предела совершенству. Поклонники же не перестают восхищаться формами Варум. По словам Анжелики, она никогда не прибегала к пластике, а стройную фигуру знаменитость сохраняет благодаря правильному питанию и регулярным занятиям спортом.

На днях Анжелика решила увеличить физическую нагрузку и придумала для себя необычный марафон. Целую неделю она будет кататься на роликах по два часа утром и два часа вечером. Певица пообещала поклонникам, что обязательно поделиться с ними результатами своих тренировок. Пользователи поддержали инициативу Варум, а многие и вовсе решили взять пример с артистки и также заняться активными видами спорта.

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Напомним, что на днях стало известно, что Анжелика в знак уважения к жертвам ужасной трагедии в Кемерове певица решила отказаться от своего хита «Зимняя вишня». Эта была одна из самых известных песен Варум, которую она исполняла на всех своих концертах много лет, но после страшного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» название песни у многих ассоциируется с трагедией. Варум приняла решение больше не исполнять свой хит. Поклонники поддержали Анжелику и считают, что она поступила правильно.