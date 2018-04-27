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Мосгорнаследие: Законность проведения работ в доме в Мясницком проезде будет проверена
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Мосгорнаследие: Законность проведения работ в доме в Мясницком проезде будет проверена 

Агентство «Москва» 1 час назад
Департамент культурного наследия (Мосгорнаследие) попросит техническую инспекцию проверить законность работ в доме в Мясницком проезде. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель департамента Алексей Емельянов.
«Дом по адресу Мясницкий проезд, д. 2/1 не является объектом культурного наследия, но услышав информацию из социальных сетей о том, что там проводятся работы, мы обратимся к нашим коллегам в ОАТИ на предмет законности проведения работ: выдавались ли ордера, выдавались ли разрешения», — сказал А. Емельянов.
По его словам, работы могут быть прекращены, если обнаружится, что они проводятся без разрешения. «В случае если работы проводятся без надлежащей документации, постараемся, чтобы работы были прекращены до оформления всех документов в установленном порядке», — сказал глава департамента.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в указанном доме рабочие при помощи отбойников расширяют оконный проем на фасаде, чтобы устроить отдельный вход. При этом в ходе работ был уничтожен лепной наличник.
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