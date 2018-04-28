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Движение на ряде улиц на юго-западе столицы перекроют 7 и 9 мая из-за праздничных мероприятий
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Движение на ряде улиц на юго-западе столицы перекроют 7 и 9 мая из-за праздничных мероприятий 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: За Калужской заставой
Движение на ряде улиц в ЮЗАО будет ограничено и перекрыто 7 и 9 мая 2018 г. из-за проведения праздничных мероприятий, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
Так, движение будет ограничено на Новоясеневском проспекте от д. 21, корп. 1 до пересечения с ул. Паустовского, на ул. Паустовского от пересечения с Новоясеневским проспектом до д. 5 7 мая с 10:00 до 10:30 и 9 мая с 12:00 до 13:00 на одной полосе.
Для проезда будут полностью перекрыты участки проезда от ул. Каховка, д. 12Б до ул. Перекопская, ул. Перекопская от Севастопольского проспекта до ул. Керченская 7 мая с 10:00 до 13:00; на участке ул. Ратная в районе пересечения с бульваром Дмитрия Донского 7 мая с 13:00 до 13:10; на участке Проектируемого проезда №6418 от ул. Брусилова до дублера ул. Маршала Савицкого, дублере ул. Маршала Савицкого от д. 4 до пересечения с Проектируемым проездом №6418 9 мая с 12:50 до 13:50; на участке ул. Кадырова от Бунинской аллеи до ул. Академика Лазарева 9 мая с 19:00 до 21:30.
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