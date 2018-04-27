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Припять и ее обитатели
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Припять и ее обитатели 

Мир24 1 час назад
За несколько десятилетий животное разнообразие Припяти колоссально изменилось — туда начали возвращаться лоси, бурые медведи, аисты, волки, рыси. Земля, где почти нет людей, постепенно покрывается новыми растениями, обретает вторую жизнь. Там появился молодой сосновый лес и даже постоянные обитатели.
Каково диким животным проживать в таких условиях и чем они питаются? Скоро узнаете!
Также мы расскажем об удивительной природе самого большого в Беларуси Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.
Смотрите программу «Миллион вопросов о природе» 29 апреля в 6:00 на телеканале «МИР».
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