Студенты-первокурсники из Балахны хотят пойти по стопам родителей

БАЛАХНАСтуденты-первокурсники из Балахны хотят пойти по стопам родителейНедавно Правдинский радиозавод принимал гостей. На предприятии побывали студенты и школьники. Причем для последних это была уникальная возможность ознакомиться с производством.

Здесь работают мои родители

ПРЗ впервые в своей истории открыл двери для детей сотрудников. Посмотреть, где трудятся мамы, папы, бабушки и дедушки разом пришли более двухсот ребят в возрасте от 10 до 17 лет.

Организаторами мероприятия выступили отдел кадров и профсоюзный комитет при поддержке руководства завода. Приурочено оно было к Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов», которая ежегодно проходит во многих городах и направлена на повышение популярности промышленных профессий.

Большинство заводчан самостоятельно рассказывали детям о своей профессии на рабочих местах, но часть юных посетителей все же организовали в группы из-за специфики работы родителей. Их сопровождали руководители, которые давно трудятся на заводе, знают технологический процесс — это помощники генерального директора В. А. Долинин и С. А. Афонин, директор по общим вопросам А. В. Щербаков, зам. главного технолога ОГТ А. В. Бойков.

Маршрут посещения для всех экскурсантов составили одинаковый — производственные площадки корпуса №10 и цех металлообработки. Показывали и механизированные склады ПДО, где хранится огромное количество деталей, разложенных в определенном порядке. Юные гости, конечно, были в восторге.

— Здесь поражает абсолютно все! — не скрывала эмоций ученица 6 класса школы №14 Мария Зименкова. — Мама рассказывала про свою работу, она конструктор, разрабатывает чертежи, и я давно хотела попасть на предприятие. Правда, представляла себе обычное помещение, где стоят компьютеры, а тут такое все большое, в цехах — станки! И самое удивительное, что на них работают не только мужчины, но и женщины. Очень интересно!

Кстати, ребятам предоставили возможность еще и поучаствовать в мастер-классах. Их проводили сотрудники специального конструкторско-технологического бюро и сборочно-монтажного цеха. Желающие могли поучиться трехмерному моделированию матрицы в программе «КОМПАС» и пайке резисторов на пробной плате.

Мероприятие, по мнению организаторов и экскурсантов, прошло на высоком уровне. Активно помогали все заводчане, руководители цехов и отделов, председатели цехкомов, рядовые сотрудники подразделений (они сопровождали группы детей). Руководство предприятия и профком выделили средства для приобретения памятных подарков.

— Такие мероприятия очень важны! Это и связь поколений, и уважение к профессиям родителей, и ранняя профориентация. Сегодня мы уделяем серьезное внимание привлечению молодежи на предприятие. Вкладываем большие средства в создание и развитие ресурсного центра, и если сумеем заинтересовать в первую очередь детей своих работников — это будет залогом того, что они останутся в нашем коллективе, — говорит председатель профкома ПРЗ А. П. Капустин.

— Идея была в том, чтобы показать ребятам, как важны все без исключения профессии, какая ответственность лежит на родителях, и что их трудом можно и нужно гордиться, — отметил зам. начальника отдела кадров С. В. Скворцов. — В наших планах сделать это мероприятие традиционным.

Трудоустройство гарантировано

Побывали на заводе и студенты-первокурсники, которые учатся в НГТУ им. Р. Е. Алексеева по целевому направлению от ПРЗ. В их числе — будущие радиотехники, конструкторы и технологи электронных средств, радиоэлектронных систем и комплексов, а также технологи машиностроения.

Чтобы студенты не только осваивали теорию, но и знали, где им предстоит работать после окончания университета, отдел кадров периодически организует для них обзорные экскурсии, встречу с руководителями завода и подразделений. Ребятам рассказали о предприятии, выпускаемых изделиях, в частности, РЛС и дизельных электростанциях, перспективах оборонной промышленности и освоения производства гражданской продукции. Они с интересом осматривали оборудование, вникали в процесс работы специалистов каркасного, механического цехов, одного из участков сборочно-монтажного цеха.

— Я никогда раньше не была на промышленных предприятиях, поэтому впечатлений много, — поделилась мнением участница экскурсии Аня Ерастова. — У меня на ПРЗ работает папа, после университета приду сюда и я, так что получится продолжение династии. А в ближайших планах — практика, да и летом хотелось бы трудоустроиться на завод.

Эти вопросы в числе прочих обсуждались на встрече с руководством предприятия. Начальник отдела кадров О. А. Котолевская пояснила, что практику можно проходить в разных подразделениях, чтобы понять, какая работа нравится больше других. Заверила, что и с трудоустройством студентов-целевиков в летние месяцы проблем не возникнет.

Генеральный директор В. Г. Гурбич рассказал молодежи о том, что ПРЗ модернизируется, закупаются современные высокотехнологичные станки, капитально ремонтируются корпуса. В настоящий момент завершается подготовка площадей для сборочно-монтажного производства, а в перспективе предстоит провести реконструкцию электромонтажного цеха.

— Предприятие большое, соответственно, и специальностей много, так что есть, где применить свои знания и умения. Каждый сможет найти работу по душе, было бы желание. Но сейчас для васглавное — взять от университета по максимуму, создать себе хорошую базу знаний, — напутствовал студентов Владимир Григорьевич.

Кстати, Правдинский радиозавод по-прежнему приглашает выпускников образовательных учреждений со средним, средним профессиональным образованием обучаться в Нижегородском государственном техническом университете им. Р. Е. Алексеева по целевому направлению от предприятия. Этот совместный проект призван привлечь на предприятие молодых специалистов как в производство, так и в науку.

Источник: «Рабочая Балахна»