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Минтруд РФ наградил «ЕвроХим» за создание и развитие рабочих мест
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Минтруд РФ наградил «ЕвроХим» за создание и развитие рабочих мест 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Усольский калийный комбинат компании «ЕвроХим» признали лучшим в России в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы» в ежегодном конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности», организованном Министерством труда и социальной защиты России.
«Расположенное в Пермском крае предприятие компании впервые приняло участие в конкурсе и сразу стало победителем как регионального, так и общероссийского этапов, — рассказали в пресс-службе компании. — Нагруду нам вручили заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин и Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков».
Напомним, компания Андрея Мельниченко реализует в Пермском крае инвестиционный проект по строительству горно-обогатительного комбината. Важным условием успешного осуществления проекта является эффективная социальная политика, ответственные партнёрские отношения с работниками и развитие кадрового потенциала на вновь создаваемых предприятиях.
Начиная с создания Усольского калийного комбината в 2008 году, количество сотрудников предприятия ежегодно растёт. Сейчас здесь трудятся уже около 1500 человек.
В будущем, при выходе на проектную мощность, на комбинате будут созданы 2500 рабочих мест.
Для привлечения сотрудников и создания максимально комфортных условий для их проживания компания реализует программу «Качественная среда для жизни».
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