Минтруд РФ наградил «ЕвроХим» за создание и развитие рабочих мест

Усольский калийный комбинат компании «ЕвроХим» признали лучшим в России в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы» в ежегодном конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности», организованном Министерством труда и социальной защиты России.

Напомним, компания Андрея Мельниченко реализует в Пермском крае инвестиционный проект по строительству горно-обогатительного комбината. Важным условием успешного осуществления проекта является эффективная социальная политика, ответственные партнёрские отношения с работниками и развитие кадрового потенциала на вновь создаваемых предприятиях.

Начиная с создания Усольского калийного комбината в 2008 году, количество сотрудников предприятия ежегодно растёт. Сейчас здесь трудятся уже около 1500 человек.

В будущем, при выходе на проектную мощность, на комбинате будут созданы 2500 рабочих мест.

Для привлечения сотрудников и создания максимально комфортных условий для их проживания компания реализует программу «Качественная среда для жизни».