С. Миронов планирует внести законопроект о приравнивании зарплат депутатов к средней по России 

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов анонсировал законопроект о приравнивании зарплат парламентариев к средней по России. Об этом сообщили в пресс-службе депутата.
«Депутаты должны быть ближе к народу не только на словах, но и на деле. Поэтому мы в ближайшее время вносим подготовленный нашей фракцией законопроект о приравнивании зарплат парламентариев к средней по стране. Думаю, это станет хорошим стимулом, чтобы подготовленные депутатами законы помогали росту российской экономики, решению социальных вопросов, процветанию России и ее граждан», — приводятся в сообщении слова С. Миронова.
Политик подчеркнул, что при работе над законами не нужна спешка.