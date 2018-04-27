Ещё
С. Миронов планирует внести законопроект о приравнивании зарплат депутатов к средней по России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С. Миронов планирует внести законопроект о приравнивании зарплат депутатов к средней по России 

Агентство «Москва» 1 час назад
Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов анонсировал законопроект о приравнивании зарплат парламентариев к средней по России. Об этом сообщили в пресс-службе депутата.
«Депутаты должны быть ближе к народу не только на словах, но и на деле. Поэтому мы в ближайшее время вносим подготовленный нашей фракцией законопроект о приравнивании зарплат парламентариев к средней по стране. Думаю, это станет хорошим стимулом, чтобы подготовленные депутатами законы помогали росту российской экономики, решению социальных вопросов, процветанию России и ее граждан», — приводятся в сообщении слова С. Миронова.
Политик подчеркнул, что при работе над законами не нужна спешка.
Агентство «Москва»: последние новости
Законопроект о первом рабочем месте для молодежи могут разработать в Госдуме Попытку незаконно вывезти из России в США более 3 тыс. хвостов куницы пресекли на Шереметьевской таможне Более 50 тыс. георгиевских ленточек раздадут москвичам «Волонтеры Победы» к 9 мая
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию440
Джигарханян захотел умереть дома23
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве115
Майские пенсии доставят по особому графику77
Поставим Макаревича на место914
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение