Новый премьер России: будет ли это сенсация

Через считанные дни, 7 мая, произойдет официальное вступление в должность избранного президента России Владимира Путина . Если церемония инаугурации никаких неожиданностей не обещает, то формирование нового кабинета министров может преподнести сюрпризы. Впрочем, с кандидатурой премьера президент, похоже, окончательно определился.

Источники в администрации президента и многие аналитики уверены, что свой пост сохранит нынешний глава правительства. Резонов здесь несколько. Вот лишь некоторые из них.

Отчёт премьера в Госдуме многие СМИ сочли откровенно слабым, вялым, никаким. Однако у депутатов, похоже, сложилось совсем иное мнение. Они не задали премьеру, по сути, ни одного по-настоящему острого вопроса, которые, что называется, лежали на поверхности.

Как известно, именно глава правительства, в первую очередь, отвечает за состояние экономики. Состояние это можно охарактеризовать как хроническое недомогание. Но тональность и содержание думской дискуссии по итогам выступления Медведева выглядели так, как будто у нас в экономике — полный порядок. Сложилось впечатление, что парламентарии получили строжайшее указание из Кремля — Медведева не компрометировать, а лучше вообще не трогать.

Global Lool Press/Russian Government Press Office

Если бы нынешнему премьеру подготовили замену, депутаты наверняка пронюхали бы это и вели себя иначе — наступательно, задиристо, не упустили бы шанс пустить пыль в глаза электорату: вот, мол, смотрите, какие мы смелые, жёстко критикуем второе лицо государства.

Депутатского пиара почти не было — многие сочли сверхлояльность нижней палаты по отношению к Медведеву косвенным свидетельством прочности его кадровых позиций.

Собственно, участие Грефа во встрече никого особенно не удивило — глава крупнейшего российского банка наведался к премьеру. Что тут необычного? А вот то, что к Медведеву явился его давнишний критик, если не сказать антагонист, Кудрин потянуло на сенсацию.

Тем более что бывший вице-премьер (как мы помним, уволенный указом тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева из-за коренных разногласий с главой государства) и нынешний председатель правительства обсуждали вовсе не экономику и финансы, а проблему госуправления.

Оба — и Греф, и Кудрин — являются жёсткими критиками этого самого управления, считая его предельно неэффективным.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф и заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин

ЦСР Кудрина, например, предложил за шесть лет снизить число чиновников на треть, повысить ответственность министров за выполнение стратегических приоритетов, создать «административный трибунал» — орган устранения бюрократических барьеров.

Если бы Медведев уходил, зачем Кудрину и Грефу толковать с ним о реформе правительства? Это смахивало бы на холостой выстрел. Да и Медведеву, знай он о том, что предстоит съезжать из белодомовских апартаментов, было бы неинтересно рассуждать о сокращении и перестроении чиновничьей армии.

Разумеется, многих интересует и кадровая перспектива Алексея Кудрина. В своё время он заявил, что откажется от работы в правительстве, если его возглавит Медведев. Однако времена меняются, как и обстоятельства.

Возможно, Алексей Леонидович на этот раз окажется сговорчивее и согласится занять, к примеру, пост первого вице-премьера, курирующего финансово-экономический блок, а еще выполнение крупнейших экономических, инфраструктурных проектов. Тем более что нынешний куратор этих важнейших вопросов первый вице-премьер Игорь Шувалов , судя по всему, правительство покидает.

Между тем пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова сообщила, что персональный состав правительства на встрече не обсуждался. Что ж, состав в целом, может, и нет, но перспективы самого Кудрина вполне могли обсуждаться.

Второй возможный вариант для Кудрина — сменить нынешнего помощника президента по экономическим вопросам Андрея Белоусова , который, например, может стать вице-премьером или, по крайней мере, министром.

Получив должность первого вице-премьера или помощника президента, Кудрин нарастит свою и без того «нехилую» харизму, получит дополнительный административный ресурс.

Всё это сможет пригодиться ему к тому моменту, когда Владимир Путин, наконец, назначит человека, которого он не раз публично именовал своим другом, на должность главы правительства. Возможно, такая рокировка произойдёт году этак в 2020-м.

Пока же кремлёвские звёзды, похоже, благоприятствуют Дмитрию Медведеву.

kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и Председатель Правительства Дмитрий Медведев

Главная причина такого их отношения — позиция Путина. Для него критерии профессионализма играют важную, однако вовсе не определяющую роль. Для ВВП основным мерилом человеческой ценности всегда была и остаётся преданность. Путин ни на миг не забывает, что Медведев оказался единственным главой России, решившим ограничиться одним единственным президентским сроком. И сделал это ради своего наставника и благодетеля — Путина.

Такая преданность дорогого стоит. Поэтому-то очень высока вероятность того, что фамилия человека, которого Путин после инаугурации (возможно, это будет уже на следующий после неё день, 8 мая) предложит Госдуме в качестве кандидата в премьеры, будет Медведев.

Ну а в том, что депутаты все как один проголосуют «правильно», можно ни на йоту не сомневаться.