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На Западе Москвы ограничат продажу алкоголя на майских праздниках
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На Западе Москвы ограничат продажу алкоголя на майских праздниках 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
С 29 апреля по 2 мая в Москве вводятся ограничения на продажу спиртных напитков. Не во всех магазинах можно будет приобрести алкоголь и в День Победы 9 мая.
Как сообщил глава Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Владимир Черников, запрет необходим, чтобы избежать правонарушений и снизить вероятность травматизма в дни народных гуляний.
Крепкие и слабоалкогольные напитки, такие как пиво, не будут продаваться возле парков, пешеходных улиц и площадей. Кроме того, купить спиртное в стекле также станет затруднительно, пока не завершатся праздники.
Ранее в МВД сообщили об усилении охраны при московских вокзалах и аэропортах. Резервные силы будут составлены из отрядов транспортной полиции.
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