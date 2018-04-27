На Западе Москвы ограничат продажу алкоголя на майских праздниках

С 29 апреля по 2 мая в Москве вводятся ограничения на продажу спиртных напитков. Не во всех магазинах можно будет приобрести алкоголь и в День Победы 9 мая.

Как сообщил глава Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Владимир Черников , запрет необходим, чтобы избежать правонарушений и снизить вероятность травматизма в дни народных гуляний.

Крепкие и слабоалкогольные напитки, такие как пиво, не будут продаваться возле парков, пешеходных улиц и площадей. Кроме того, купить спиртное в стекле также станет затруднительно, пока не завершатся праздники.