Бывший пожарный получил условный срок

Фото с ресурса 33.mchs.gov.ru Следком по Владимирской области собрал достаточное количество доказательств для вынесения судом обвинительного приговора уже бывшему начальнику ФГКУ «2 ОФПС по Владимирской области».

Напомним, что в Александрове , будучи командиром пожарной части, начальник достоверно зная о наличии экономии по заработной плате своих работников, необоснованно завышал размеры премиального вознаграждения пяти сотрудникам, которые по его указанию возвращали ему часть полученной премии.

Со слов сотрудников пожарной части, руководитель уверял их в том, что деньги требуются на нужды учреждения.

Таким способом себе на карман командир положил более 100 тысяч рублей.

Естественно, как только вышестоящее руководство узнало об этих махинациях, начальника ФГКУ «2 ОФПС по Владимирской области» сразу же уволили со службы.

Бывший пожарный признал свою вину и даже частично возместил причиненный ущерб

Но от наказания уйти ему не удалось.

Приговором Александровского городского суда осужденному назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно и лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в органах государственной противопожарной службы на срок 2 года.