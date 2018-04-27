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Работы по реставрации Дома Наркомфина планируется завершить летом 2019 г.
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Работы по реставрации Дома Наркомфина планируется завершить летом 2019 г. 

Агентство «Москва» 45 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
Первый этап реставрации Дома Наркомфина завершен, все работы на этом объекте планируется закончить летом 2019 г. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
По его словам, в настоящее время открыта знаменитая колоннада Дома Наркомфина, которая ранее была застроена ради новых помещений. На данный момент ликвидирован самострой и все отклонения от первоначального проекта.
«Сегодня мы показываем первые результаты реставрации, удалены все внешние поздние советские пристройки, разобран первый этаж. Здание постепенно возвращается в первоначальный облик, облик конструктивистский, как его задумали авторы. Почти на 90% завершена гидроизоляция кровли основного корпуса, полностью очищен знаменитый витраж коммунального корпуса. Работы реставрационные в разгаре. Мы надеемся, что летом 2019 г. реставрационные работы на этом объекте будут полностью завершены, а мы с вами будем наслаждаться шедевром конструктивизма», — подчеркнул А. Емельянов.
Дом Наркомфина построен по проекту одного из идеологов советского конструктивизма Моисея Гинзбурга в 1930 г. В 2017 г. началась полномасштабная реставрация дома.
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