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Новак оценил готовность компаний к зиме по новой методике
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Новак оценил готовность компаний к зиме по новой методике 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Новая модель оценки готовности компаний к отопительному сезону предварительно показала, что лишь немногие были полностью подготовлены к прохождению осенне-зимнего периода, сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак на всероссийском совещании «Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода 2017-2018».
Новая методика вступит в силу с 1 июля 2018 года. Министерством энергетики была проведена в несколько этапов апробация этой методики, рассчитаны индексы готовности на примере 46 субъектов РФ, 328 объектов генерации, а также 118 объектов электросетевого комплекса.
"По итогам пилотных расчетов, лишь 4% субъектов генерации и 12% субъектов электросетевого комплекса готовы на 100%. Коллеги, цифры очень маленькие", — отметил министр.
В новой методике оценки использован двухконтурный подход. Первый контур позволяет проанализировать выполнение прямых показателей оценки выполнения условий готовности объекта к работе в период максимума нагрузок. Во втором контуре используются специализированные показатели, с помощью которых проводится оценка достоверности сведений, представленных компанией, определяются риски.
Как отмечают в Минэнерго, принципы риск-ориентированной модели, использованной в новой методике, позволяют оценивать готовность к отопительному сезону на основании уже представляемых компаниями отчетных данных с применением четких и понятных рассчитываемых критериев.
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