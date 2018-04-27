Новак оценил готовность компаний к зиме по новой методике

Новая методика вступит в силу с 1 июля 2018 года. Министерством энергетики была проведена в несколько этапов апробация этой методики, рассчитаны индексы готовности на примере 46 субъектов РФ , 328 объектов генерации, а также 118 объектов электросетевого комплекса.

"По итогам пилотных расчетов, лишь 4% субъектов генерации и 12% субъектов электросетевого комплекса готовы на 100%. Коллеги, цифры очень маленькие", — отметил министр.

В новой методике оценки использован двухконтурный подход. Первый контур позволяет проанализировать выполнение прямых показателей оценки выполнения условий готовности объекта к работе в период максимума нагрузок. Во втором контуре используются специализированные показатели, с помощью которых проводится оценка достоверности сведений, представленных компанией, определяются риски.

Как отмечают в Минэнерго, принципы риск-ориентированной модели, использованной в новой методике, позволяют оценивать готовность к отопительному сезону на основании уже представляемых компаниями отчетных данных с применением четких и понятных рассчитываемых критериев.