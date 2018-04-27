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Нижегородцы смогут сами определить дату окончания отопительного сезона
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Нижегородцы смогут сами определить дату окончания отопительного сезона 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Потребители ОАО «Теплоэнерго» вправе самостоятельно решить, когда завершать отопительный период. Чтобы продлить или, напротив, сократить его, они должны направить соответствующее уведомление. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Теплоэнерго».
Согласно прогнозам синоптиков, завершить отопительный сезон можно будет уже 3 мая. Однако, дату его окончания могут определить сами нижегородцы.
«Наша позиция в вопросе, когда начинать и когда заканчивать отопительный сезон, проста — все решает потребитель. Мы создаем возможность пользоваться ресурсами — теплом и горячей водой в необходимом объеме и в любое время, хоть летом. И постепенно идем к тому, чтобы именно жители и организации сами решали, когда и в каком объеме получать отопление», — отметил генеральный директор ОАО «Теплоэнерго» Александр Котельников.
В первую очередь это касается юридических лиц — социальных и бюджетных учреждений и коммерческих компаний. Однако, и простые граждане могут самостоятельно определить, когда закончить отопительный период. Соответствующее решение принимают объединения, созданные для управления многоквартирными домами — товарищества собственников жилья или домоуправляющие компании.
Напомним, нижегородцы стали реже жаловаться на проблемы с отоплением.
Фото: пресс-служба ОАО «Теплоэнерго»
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