Нижегородцы смогут сами определить дату окончания отопительного сезона

Потребители ОАО «Теплоэнерго» вправе самостоятельно решить, когда завершать отопительный период. Чтобы продлить или, напротив, сократить его, они должны направить соответствующее уведомление. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Теплоэнерго».

Согласно прогнозам синоптиков, завершить отопительный сезон можно будет уже 3 мая. Однако, дату его окончания могут определить сами нижегородцы.

«Наша позиция в вопросе, когда начинать и когда заканчивать отопительный сезон, проста — все решает потребитель. Мы создаем возможность пользоваться ресурсами — теплом и горячей водой в необходимом объеме и в любое время, хоть летом. И постепенно идем к тому, чтобы именно жители и организации сами решали, когда и в каком объеме получать отопление», — отметил генеральный директор ОАО «Теплоэнерго» Александр Котельников

В первую очередь это касается юридических лиц — социальных и бюджетных учреждений и коммерческих компаний. Однако, и простые граждане могут самостоятельно определить, когда закончить отопительный период. Соответствующее решение принимают объединения, созданные для управления многоквартирными домами — товарищества собственников жилья или домоуправляющие компании.

Напомним, нижегородцы стали реже жаловаться на проблемы с отоплением.

Фото: пресс-служба ОАО «Теплоэнерго»