Бесплатно: 10 детективных триллеров, от которых будет сложно оторваться

Десять захватывающих историй, чтобы пощекотать ваши нервы.

Ловушка

Ловушка

Стэкхаусы — идеальная семейная пара, живущая в Нью-Йорке в шестидесятые. Он — успешный архитектор, она — востребованный риэлтор. Супруги молоды, красивы и внешне безмятежно счастливы, но самом деле Уолтер подумывает о разводе, потому что Клара ревнивая истеричка, не стесняющая пускать в ход самые грубые манипуляции. Однажды внимание Уолтера привлекает газетная заметка о жестоко убитой женщине. Он решает, что убийца — муж жертвы, хотя у того было алиби, и решается с ним встретиться.

Голем

Голем

Викторианский Лондон без Шерлока, но с жестокими убийствами, которые, как полагают жители района Лаймхаус, совершает Голем, оживленный при помощи черной магии. За расследование берется опытный детектив инспектор Килдэр. Его играет Билл Найи

Воздушный маршал

Воздушный маршал

Билл Маркс — воздушный маршал, он отвечает за безопасность пассажиров на межконтинентальном рейсе. Во время полета Билл получает сообщения с угрозами террориста. Его требования просты: огромная сумма денег на банковский счёт. Но «партия» разыграна так, что под подозрением оказался сам Билл…

Тревожный вызов

Тревожный вызов

Джордан Тернер, которую играет Холли Берри, работает оператором в службе спасения и старается помогать людям. Однажды у Джордан не получилось, и девушку, которая позвонила ей тогда, убили, а преступник скрылся. Спустя полгода Джордан принимает звонок: еще одна девушка сообщает, что её похитили и она в багажнике машины. Джордан инструктирует её и пытается отследить автомобиль, а вскоре узнает, что уже имела дело с этим похитителем.

Затмение

Затмение

Детектив Брюс Кеннер расследует дело о сексуальном насилии в отношении девочки-подростка. Главный подозреваемый — ее отец, который ничего не помнит, но берет вину на себя. Обстоятельства преступления вызывают вопросы, и к работе подключается психиатр, который берется восстановить его воспоминания. Вскоре доктор и детектив понимают, что находятся в центре какого-то заговора.

Лица в толпе

Лица в толпе

У Анны особая форма амнезии — она забывает лица людей, как только перестает их видеть. Болезнь, изменившая её жизнь, пришла к ней после того, как она увидела убийство: заметив свидетеля, преступник стал её преследовать, а Анна, спасаясь от нападения, упала с моста. Она видела преступника, но теперь не сможет отличить его даже от родного отца.

Леди исчезает

Леди исчезает

Действие детективного триллера от мастера саспенса Альфреда Хичкока происходит незадолго до начала Второй мировой войны. В поезде, следующем из Тироля в Лондон, при загадочных обстоятельствах пропадает дама в летах. Ее случайная попутчица, обнаружившая пропажу, начинает расследование, она пытается выяснить, что произошло, но оказывается, что никто никакой пожилой леди не видел.

Прозрение

Прозрение

Астроном Хулия, зрение которой стремительно деградирует из-за болезни, обнаружила родную сестру Сару повесившейся. Полиция считает, что это самоубийство — женщина страдала от того же недуга, но Хулия уверена — Сара так не поступила бы, и она начинает собственное расследование.

Предчувствие

Предчувствие

История обычной женщины, которая счастливо жила с мужем и двумя дочерьми, пока на пороге её дома не появились полицейские с известием, что её супруг погиб в автомобильной аварии. Но уже на следующий день женщина обнаружила живого и невредимого мужа на кухне. Что происходит на самом деле?

Тайна в его глазах

Тайна в его глазах

Главный герой — судебный служащий, решивший написать книгу об уголовном деле двадцатипятилетней давности, в расследовании которого он когда-то участвовал — изнасилование и убийство молодой девушки. Преступника тогда удалось посадить, но спустя всего год он оказался на свободе и среди телохранителей крупного чиновника… В 2010 году фильм получил премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.