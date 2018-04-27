В Югре выделяют дополнительные средства на благоустройство территорий

На заседании правительства под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой было решено выделить дополнительные средства на благоустройство территорий.

На эти цели из резервного фонда Правительства Югры выделят более 108 миллионов рублей.

По словам Натальи Западновой, депутаты приняли решение направить средства на реализацию программы по формированию городской среды еще в прошлом году. «В 2018 году мы продолжаем эту практику. Это средства депутатских фондов третьего и четвертого кварталов, которые пойдут в муниципальные образования на улучшение городской среды. Опыт прошлого года показал, что это весьма эффективный механизм», — рассказала вице-спикер окружного парламента.

Наталья Комарова подчеркнула: «Это один из важнейших вопросов, которые поднимают граждане, один из самых ярких запросов населения автономного округа».

Ранее из бюджета РФ на реализацию проекта в 2018 году было выделено 107 491 300 рублей, из окружного бюджета — 250 813 000 рублей и из местного бюджета — 39 811 600 рублей.

Стоит отметить, что дополнительные средства распределятся между десятью муниципалитетами. Какими — решат депутаты.

Напомним, реализация данного приоритетного проекта предусматривает активное участие граждан в формировании и реализации муниципальных программ.