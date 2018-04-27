Там лужа во дворе, как площадь двух Америк…

Ну, вот и сбылась мечта горожан: проклятые морозы закончились. Началась пора проклятой грязи. Ночью слабый минус, снег или дождь, днем — активный плюс или продолжение «марлезонского балета» со снегом и дождем. Перепрыгиваем через лужи, ругая на чем свет стоит городские власти за плохую уборку улиц. Но будем справедливыми: во дворах жилых домов, где власть муниципалитета формально кончается, ситуация еще хуже.

Умирающая лестница ведет к унылым пням

На снимке — обычный «советский» двор в одном из кварталов Юго-Западного микрорайона Екатеринбурга . Поневоле вспомнишь Бродского: «Лужа во дворе, как площадь двух Америк». Что это? Последствия всемирного потопа?

"Всемирный потоп" не при чем. Просто засорилась ливневка. Теперь жильцам дома — только вплавь.

Все проще: засорилась ливневая канализация, которая номинально находится на балансе муниципалитета, а территориально расположена во дворе. Талые воды с пригорка (опять же номинально находящегося на территории школы) хлынули в низину и вот результат: жильцам дома № 27 по улице Серафимы Дерябиной теперь не пройти, не проехать. Только вплавь.

Пешеходы выбирают для передвижения окольные маршруты. А вот для машин объездные пути не предусмотрены, да и летать они пока не умеют. Поэтому с утра и до позднего вечера кавалькады «железных коней» циркулируют по лужам, развозя на колесах грязь сначала во внутридворовые проезды, а затем и на магистрали.

Машин этих, как можно убедиться по следующему снимку, во дворах Юго-Запада очень даже много. И паркуются они всюду, где есть хотя бы мизерное свободное пространство.

Через несколько минут они сорвутся с места, чтобы разнести грязь со двора по улицам города на своих колесах.

И такая печальная ситуация — в очень многих дворах Екатеринбурга. Это выяснилось в ходе интерактивного опроса читателей "Уралинформбюро" . Почти 35% респондентов признались, что у них на придомовой территории такая же грязь, те же вездесущие машины (часто припаркованные прямиком на газонах), а детских площадок нет и в помине.

Примерно столько же (39% опрошенных) более-менее довольны своей «придворной» жизнью: мол, двор как двор, не рай, но и не свинарник, все основные элементы (детская площадка, корт, парковка, контейнерная площадка) имеются. Еще 17,4% активно хвалят свои управляющие компании: снег и грязь во дворах убираются вовремя, машины на газонах не паркуются. А 8,7% участников опроса посетовали: «Чтобы содержать двор в порядке и чистоте, периодически „пинаем“ нашу УК».

Полученный срез, конечно, не отражает полной картины, но позволяет нащупать общие для большинства дворов «болевые точки». Например, там, где живет читательница Наталья П., «парковка повсюду, от детской площадки осталась одна „лазалка“ на газоне шириной в метр, глина от ремонта труб (раскопали, не прибрали), а лесенка во дворе умирает от старости». Отвечает за это царство хаоса — УК ЖКХ Октябрьского района.

Читательница Анна У. живет на улице Бажова, рядом с лицеем № 110. По ее словам, родители лицеистов регулярно паркуются в их дворе на газонах, от чего вокруг «грязища адская». «За домом дорога вся в ямах. Писали в службу квартальных — ноль эмоций», — негодует собеседница агентства. Судя по адресу, управляющая компания там та же, что довела до «смерти от старости» лесенку во дворе Натальи.

Дом читательницы Ольги Ц. находится в микрорайоне Пионерском. «Был бы полный трэш, если бы не потрясающего трудолюбия и аккуратности дворник. Детская площадка и корт отсутствуют как факт», — сообщила она корреспонденту «Уралинформбюро».

И корт вроде есть… но к нему не пройти по весне.

Разумеется, поступили на редакционную почту и иные, вполне позитивные отзывы о работе управляющих компаний. Например, Виктор У. живет в районе Академическом. «У нас по сравнению с большей частью города просто рай, — пишет он. — УК делает всё, что должна и что может в условиях нашего климата и строительства дороги рядом с домом. На газонах, конечно, отдельные особо одаренные граждане паркуются, но их „ведра“ время от времени эвакуируют на штрафстоянку и примерно на полгода проблема решается».

Екатерина Н. живет на улице Учителей. «У нас ТСЖ. Дворники метут и скалывают лёд, мусор вывозится, помойка выглядит опрятно и даже с разделением мусора по сортам», — делится она своей радостью с «Уралинформбюро». С ней солидарна Ольга Б, проживающая на Уралмаше. В ее дворе, находящемся под патронажем «Орджоникидзевской УЖК», дворники работают исправно, есть отдельные парковки для личного автотранспорта, снег на дворовых проездах убирается до асфальтового покрытия.

Читательница Ольга К. тоже не склонна к особой критике. «Живу в Центре, квартал Мамина-Сибиряка — Луначарского — Первомайская, — сообщает она. — Двор закрытый. Корта нет. Но хорошая большая детская площадка, двор довольно чистый, есть две контейнерные площадки. Там бывает иногда „свинарния“, особенно после выходных, но завал быстро ликвидируют. Машины на газонах особо не паркуются, потому что воткнуты заборчики. Двор в ведении УК „Радомир“.

Но и в эту идиллия сумела просочиться „ложка дегтя“. По словам Ольги, местные автовладельцы все равно умудряются парковаться везде, где есть свободный пятачок. Кроме того, когда сотрудники местного ЖЭУ стригут во дворе газон, они состригают вместе с травой и прилегающие кусты. А при демонтаже старых и больных деревьев не сажают на их месте новые — из-за чего по всему двору периодически вырастают „унылые пни“.

… а он украдкою кивает на Петра.

По данным мэрии Екатеринбурга, в столице Урала на текущий момент расположено свыше 5 тысяч дворовых территорий. А по другим, неофициальным оценкам — порядка 6 тысяч. Из 3 495 игровых и 384 спортивных площадок, расположенных в екатеринбургских дворах, большая часть изношена.

Вот вам ржавая горка, дети — и ни в чем себе не отказывайте…

Около половины площадок не имеют ограждений, газоны разбиты автотранспортом, проезды и тротуары требуют ремонта. Неудивительно, что в общей структуре загрязнения городских пространств доля дворовых газонов и самопальных парковок занимает в сумме около 50%, если верить недавнему исследованию УрО РАН

Поиск „крайних“ можно вести до бесконечности. А с вопросами, связанными с содержанием дворов, все обстоит как в известной басне Крылова: „Про взятки Климычу читают, а он украдкою кивает на Петра“. Как пояснила в беседе с „Уралинформбюро“ генеральный директор УЖК Новоуральская Ирена Ислентьева, далеко не всегда порядок на дворовой территории зависит от „управляшки“.

»Каждый двор индивидуален. Нужно смотреть, добросовестная там УК или нет, насколько активно участвуют жильцы в решение проблем, сколько денег заложено в тарифе на уборку территории", — пояснила она.

"Неправильно, когда за состояние двора отвечает только управляющая компания, — считает министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов . — В каждом случае нужно смотреть, отмежевана ли земля, на которой расположена дворовая территория. Если да — разумеется, ответственность несет УК и должна наводить порядок за счет средств жильцов. Но если земля муниципальная, то уборку территории должен организовать муниципалитет".

Точку зрения министра разделяет и Вадим Юн, технический директор одной из наиболее успешных и «продвинутых» управляющих компаний Екатеринбурга, УК «Академический».

"Конечно, все, что касается дворовой территории, находится в зоне ответственности УК, и снимать с себя эту ответственность в случае некачественной уборки дворов не вижу оснований. Однако играет роль и качество работы обслуживающих организаций, и вопрос разграничения земельных участков".

Получается парадоксальная ситуация: управляющие компании жалуются на неразбериху с «зонами ответственности», которые должны обозначить муниципальные и областные власти. Муниципалитет же, в свою очередь, пеняет управляющим компаниям на плохую уборку дворов, которые еще неясно кому принадлежат.

Так, в апреле 2018 года пресс-служба мэрии Екатеринбурга опубликовала удручающую статистику: лишь 505 дворов города (7,4%) встретили День космонавтики свободными от залежей снега и очищенными от вытаявшего после зимы мусора.

Мартышкин труд ценой в бюджетный миллиард

Юридически областные и муниципальные власти не обязаны наводить порядок во дворах. И все же ежегодно в эту сферу вкладываются миллионы бюджетных рублей. Достаточно вспомнить региональную программу «000 дворов», в рамках которой планировалось отремонтировать 243 дворовых территории и 351 проезд в Екатеринбурге, выделив на это свыше миллиарда рублей.

Однако в 2015 году программа благополучно «почила в бозе». Пришлось муниципалитету разработать свою собственную — с куда более скудным финансированием. Так, в 2017 году на решение дворовых проблем планировалось потратить всего 98, 2 миллиона рублей (из которых городской бюджет смог выделить лишь 4,9 миллиона, остальное — доля области и федерации).

Цель программы — увеличение количества благоустроенных дворовых территорий с 1 497 до 1 507 единиц и обеспечения доступности дворовых территорий для маломобильных групп населения. Однако дворов в Екатеринбурге, как мы уже знаем — свыше 6 тысяч. И лишь 28% из них за счет бюджетных средств удалось привести в относительно божеский вид, обустроив там детские площадки, корты и малые архитектурные формы.

Лишь 28% дворов Екатеринбурга обустроены хотя бы так: скромненько, но со вкусом. На это ушел почти миллиард рублей.

Следует отдать должное городской власти: запланировав благоустроить 10 дворов (именно такая цифра получится, если от 1 507 отнять 1 497), они сумели извернуться и привести в порядок 14 дворовых территорий. Но все равно в сухом остатке получается «капля в море».

Это признают и сами чиновники. Поэтому обещают форсировать усилия: согласно программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании „город Екатеринбург на 2018-2022 годы“, в ближайшие пять лет мэрия собирается сделать конфетку из 70 дворов Екатеринбурга.

Цена вопроса — 789,4 миллиона рублей, из которых 675 миллионов должна дать область, а 5% от означенной суммы — жители города. Но даже не искушенному в арифметике читателю от этих цифр становится грустно. Израсходовать без малого миллиард, чтобы благоустроить менее 1% дворов — задача, больше напоминающая мартышкин труд. Ибо пока в одних дворах наводят марафет, другие с космической скоростью будут приходить в упадок.

Разумеется, не все городские чиновники уповают на манну небесную из вышестоящих бюджетов в спасении дворов Екатеринбурга. Администрация Орджоникидзевского района, к примеру, в 2016 году заключила соглашения с управляющими компаниями по обустройству придомовых территорий. Управляющие компании в нем играют роль посредника между районной управой и гражданами: готовят планы и сметы, организуют собрания и сбор денег с населения, контролируют исполнение работ.

Программа „Обустрой свой двор“ предполагает в 2018 году привести в порядок 26 дворов. В списке предполагаемых работ — обустройство детских и спортивных площадок, ремонт асфальтового покрытия тротуаров и проезжей части, озеленение, установка урн и скамеек, ограждение придомовой территории, организация парковочных мест. Важный нюанс: в составлении планов работ должны участвовать сами жильцы.

Рекламная методичка орджоникиздевской администрации напоминает: двор можно обустроить, только объединив усилия (и деньги) всех жильцов.

Казалось бы, идеальный вариант! Но и тут имеются мелкие „подводные камни“. Судя по методичке, приложенной к программе и опубликованной в открытом доступе, „бонусом“ к финансированию работ должны стать доходы дома от использования общего имущества (например, платежи от арендаторов или за транзит от интернет-провайдеров), а также суммы, накопленные по статье „Капитальный ремонт“ до 2014 года.

Если же денег у граждан, как всегда, кот наплакал, УК может провести благоустройство двора за свой счет — с последующим возмещением затрат жильцами. В любом случае для решения вопроса о сборе средств по закону необходимо согласие 2/3 собственников жилья.

А если никто не арендует общедомовое имущество? Или на „капремонтной“ статье накопились копейки? Или жильцы опять поленились собраться? Или половина квартир в доме сдается, а арендаторы при всем желании не имеют права голосовать? На эти вопросы в методичке ответа, увы, нет.

На помощь двору спешит… застройщик

Пока коммунальщики и жители пытаются найти ответ на этот вопрос (параллельно изыскивая финансы), застройщики Екатеринбурга предлагают свой вариант решения проблемы. Он прост: компания, построившая дом, создает свою собственную управляющую структуру, обучает ее всем стандартам. А в дальнейшем застройщик следит за работой УК, так как это в том числе влияет на репутацию компании.

На Уралмаше недавно завершилось строительство квартала „Новаторов“ — это большой проект компании Брусника. Первый квартал застройщик сдал летом прошлого года, второй — в начале этого. В проекте закрытый двор, все автопарковки вынесены либо за пределы дворовой территории, либо спущены под землю. Заглубленные контейнеры для мусора также стоят вне двора.

Квартал „Новаторов“ встречает гостей не лужами, а площадкой для воркаута.

Детские площадки выполнены из искусственной травы. Никакого песка или гравия, а значит, грязь с площадки не растаскивается по всему периметру, потому что ей просто неоткуда взяться.

Как сообщил корреспонденту „Уралинформбюро“ директор УК „Брусника. Управление домами“ Александр Строкач, девелопер занимается своими домами на всех стадиях — от строительства до последующей эксплуатации.

»У Брусники есть свое проектное подразделение, которое создает концепции благоустройства и ландшафта, выбирает подрядчиков. Сотрудники компании сами ездят в Европу, чтобы выбрать растения и оборудование для детских площадок. Есть стандарты в дизайне и качестве, которые применяются на каждом нашем объекте. Но есть и индивидуальные особенности. Например, в этом дворе установлена терраса из лиственницы. В каждом дворе особое значение имеет озеленение. Брусника использует породы растений, не характерных для Урала: туя, горная сосна, мискантус, гортензия, всего около 20 видов. В штате компании есть специалист по озеленению, который следит за состоянием насаждений и летом, и зимой. Кстати, на зиму мы укутываем саженцы туи в мешковину и геотекстиль, а для утепления клумб используем снежные эллинги, накрытые лапником".

Так берегут хозяева двора на Ломоносова-Новаторов саженцы туи от лютых уральских морозов.

Уборка двора от снега в зимний период — залог чистых дворов весной. Искусственный газон нельзя расчищать от снега обычными лопатами. Поэтому во дворах Брусники применяется комбинированная уборка: для расчистки детских площадок используются мягкие щетки, а для внутренних проездов и асфальтированных частей двора предусмотрена аренда уборочной техники.

"По механизированной уборке разработан отдельный стандарт, — говорит Александр Строкач. — Мы выдаем подрядчику технологическую карту, где подробно расписано, с какой стороны ему удобней будет заезжать во двор, где сформировать снежную кучу, куда ее вывозить для складирования и утилизации. Все рассчитано так, чтобы техника во время работы не ломала бордюры и не портила элементы благоустройства".

Детская площадка выложена искусственным газоном. Оттого и грязи на ней нет.

Кто же финансирует эту слаженную систему? Безусловно, жители вносят свою лепту — и не только денежную. Например, они следят, чтобы гости, заходя в их двор, не распивали алкоголь и не курили на дворовой территории. Но когда управляющая компания «от застройщика», это позволяет ей не гнаться за прибылью и не превращать обслуживание дома в разновидность бизнеса, а скорее тратить силы на реальную работу и заботу о доме и жителях.

Возможно, рецепт спасения дворов и улиц города от грязи заключен не в многомиллиардных инъекциях из бюджета, а в нестандартных подходах всех участников рынка.

Евгений СУСОРОВ.