«Не надо путаницы»: челябинцам отказали в переименовании площади возле оперного театра

Площадь Емельяна Ярославского не будут переименовывать ни в площадь Международного сотрудничества, ни как-либо ещё. Так решили в администрации Челябинска , оценив предложение общественников увековечить в новом названии площади саммиты ШОС БРИКС , которые пройдут в 2020 году.

В управлении культуры администрации города объяснили, что в 2015 году депутаты челябинской гордумы решили изменять названия улиц, скверов, парков и так далее в трёх исключительных случаях. А именно: для восстановления исторически сложившихся наименований, имеющих особую культурно-историческую ценность. Если изменится статус или функциональное назначение элементов улично-дорожной сети и элементов структуры. Или же если наименования дублируются в пределах Челябинска.

— Площадь Ярославского — ровесница Челябинска, — напомнил начальник управления культуры администрации Челябинска Дмитрий Назаров . — На ней в 1737–1740 годах поставили Никольскую церковь, и по старинной традиции называли площадь по церкви — Никольской. С постройкой Христорождественского собора название изменилось на Христорождественскую, или Соборную.

Ранее работники культуры и общественники предложили новое наименование площади Ярославского — площадь Искусств.

— Оно тоже обоснованно и содержит информацию об историко-культурном развитии Челябинского городского округа на современном этапе, — отметил Дмитрий Назаров. — Это предложение поступило на рассмотрение специальной экспертной комиссии. Учитывая, что площадь с момента основания города по настоящее время переименовывалась уже четырежды, было решено не изменять её существующее наименование, чтобы не вносить путаницу в карты, схемы и справочный материал Челябинска.

Вернуть площади историческое название или назвать её площадью Международного сотрудничества в начале недели предложили общественники. Единственный объект с адресом на площади — Челябинский театр оперы и балета имени Глинки. Авторы инициативы считают, что такой шаг позволит избавить карту города от сомнительной исторической личности Емельяна Ярославского. Челябинский краевед Гаяз Самигулов считает, что инициатива запоздалая и требует всеобщего обсуждения.