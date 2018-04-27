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Газопроводы воинских мемориалов продули перед Днем Победы
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Газопроводы воинских мемориалов продули перед Днем Победы 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Перед Днем Победы специалисты ООО «Газпром газораспределение Калуга» продули газопроводы всех 20 мемориалов «Вечный огонь» Калужской области, проверили их работоспособность и герметичность, смазали краны, а также очистили горелки от грязи. Прилегающая к мемориалам территория была очищена от накопившегося за зиму мусора. Фото пресс-службы ООО «Газпром газораспределение Калуга» Непосредственно перед праздником на тех мемориалах, где используется сжиженный газ, будут проведены работы по розжигу горелки. В дни проведения торжественных мероприятий газовики будут обеспечивать круглосуточный контроль за работой оборудования на мемориалах «Вечный огонь». Работы были выполнены в рамках ежегодной всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», сообщили в пресс-службе предприятия.
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