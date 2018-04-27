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CARCADE сообщила о новых представительствах в Екатеринбурге, Челябинске и Уфе
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CARCADE сообщила о новых представительствах в Екатеринбурге, Челябинске и Уфе 

Банки.ру 1 час назад
«CARCADE Лизинг» расширяет сеть своих представительств. «Свои двери для клиентов и партнеров открыли обновленные представительства в Екатеринбурге, Челябинске и Уфе», — говорится в сообщении компании.
Подразделение в Екатеринбурге находится по адресу: Сибирский тракт, д. 12, стр. 3 (международный бизнес-парк «Деловой квартал»), оф. 202; в Челябинске — на ул. Молодогвардейцев, д. 31, к. 1 (БЦ Grand Vera), оф. 702; в Уфе — на ул. Менделева, д. 134/7 (БЦ «Территория»). Связаться с офисами можно в том числе по приведенному на сайте единому телефонному номеру компании, а также направив заявку на лизинг через сайт CARCADE с указанием региона присутствия.
Клиенты CARCADE в Екатеринбурге, Челябинске и Уфе могут воспользоваться всем спектром продуктов компании.
В лизинговой организации напомнили, что объем ее нового бизнеса увеличился в прошлом году на 86%, в частности, на Урале CARCADE также практически удвоила показатель.
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