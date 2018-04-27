CARCADE сообщила о новых представительствах в Екатеринбурге, Челябинске и Уфе

Челябинске и «CARCADE Лизинг» расширяет сеть своих представительств. «Свои двери для клиентов и партнеров открыли обновленные представительства в Екатеринбурге Уфе », — говорится в сообщении компании.

Подразделение в Екатеринбурге находится по адресу: Сибирский тракт, д. 12, стр. 3 (международный бизнес-парк «Деловой квартал»), оф. 202; в Челябинске — на ул. Молодогвардейцев, д. 31, к. 1 (БЦ Grand Vera), оф. 702; в Уфе — на ул. Менделева, д. 134/7 (БЦ «Территория»). Связаться с офисами можно в том числе по приведенному на сайте единому телефонному номеру компании, а также направив заявку на лизинг через сайт CARCADE с указанием региона присутствия.

Клиенты CARCADE в Екатеринбурге, Челябинске и Уфе могут воспользоваться всем спектром продуктов компании.

В лизинговой организации напомнили, что объем ее нового бизнеса увеличился в прошлом году на 86%, в частности, на Урале CARCADE также практически удвоила показатель.