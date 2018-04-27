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Восемь лун и две Венеры появятся на городских орбитах Ростова за 4 млн рублей
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Восемь лун и две Венеры появятся на городских орбитах Ростова за 4 млн рублей 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
Тендер на покупку цветочных вазонов, урн и скамеек для центральных улиц Ростова разместили сегодня городские власти на портале госзакупок.
За 4 млн рублей планируют приобрести два вазона «Венера», восемь вазонов «Луна». 28 скамеек и 20 урн. Размещать все эти малые садовые формы будут в Кировском районе.
Выигравшая тендер фирма должна будет обеспечить поставку товара в течении 45 дней со дня заключения контракта. Вероятнее всего уже к началу ЧМ-2018 ростовчане смогут наслаждаться красивой мебелью и дизайнерским озеленением городских улиц.
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