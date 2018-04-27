Восемь лун и две Венеры появятся на городских орбитах Ростова за 4 млн рублей

Тендер на покупку цветочных вазонов, урн и скамеек для центральных улиц Ростова разместили сегодня городские власти на портале госзакупок.

За 4 млн рублей планируют приобрести два вазона «Венера», восемь вазонов «Луна». 28 скамеек и 20 урн. Размещать все эти малые садовые формы будут в Кировском районе.

Выигравшая тендер фирма должна будет обеспечить поставку товара в течении 45 дней со дня заключения контракта. Вероятнее всего уже к началу ЧМ-2018 ростовчане смогут наслаждаться красивой мебелью и дизайнерским озеленением городских улиц.