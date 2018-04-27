Казанские молодожены смогут регистрироваться в парках

С 26 апреля казанские молодожены смогут официально регистрировать браки в парках. Регистрации можно будет проводить в парке Горького и в Горькинско-Ометьевском лесу.

В парке Горького регистрации будут проводить на территории арт-объекта «Мэхэббэт» или на центральной площадке с газоном и лесом. В Ометьевском лесу — в зоне «зеленого пляжа» и под белым навесом.

Для того, чтобы провести церемонию бракосочетания в парках, молодоженам нужно подать заявление в Управление ЗАГС Казани . Согласовывать места проведения будет Дирекция парков и скверов Исполкома Казани, сообщает портал мэрии.

Напомним, ЗАГС Чаши закрыт с первого апреля. Территорию перед Чашей готовят к Чемпионату мира по футболу. Летом там пройдет фестиваль болельщиков ЧМ-2018. Первых молодоженов после чемпионата Чаша примет 8 августа. Сейчас молодожены регистрируют браки в выставочных залах Казанской ярмарки и в центре культуры и спорта «Московский» (бывший ДК Урицкого»).

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