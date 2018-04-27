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Товарооборот регионов УрФО с Чехией по итогам 2017 года вырос на 50%
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Товарооборот регионов УрФО с Чехией по итогам 2017 года вырос на 50% 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Товарооборот регионов Уральского федерального округа (УрФО) и Чехии по итогам 2017 года увеличился на 50%. Об этом ТАСС сообщил генеральный консул Чехии в Екатеринбурге Йозеф Маршичек.
"У нас зафиксирован рост товарооборота между Чехией и регионами Уральского федерального округа на 50% в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Среди лидеров могу отметить Свердловскую и Тюменскую области. Оборот действительно вырос на 50% и составил $416 млн в прошлом году", — сказал он.
Также Маршичек отметил, что в основном рост обусловлен экспортом металлов.
По словам генконсула, на этой неделе представители Чехии посетили два региона УрФО для развития двухсторонних связей. В частности, сегодня представители генконсульства Чехии в Екатеринбурге, министерства сельского хозяйства Чехии, ее посольства в Москве и руководители чешских компаний завершили бизнес-миссию в Курганской области. В рамках визита чешской делегации в регионе состоялся бизнес-форум, в ходе она представили свои компании и познакомились с предприятиями Курганской области.
"Большая часть разработок и предложений ориентирована на агропромышленный сектор — это технологи животноводства, альтернативные источники энергии, а также комплексные решения для тепличных хозяйств, возделывание и переработка масличных культур", — отмечается в сообщении регионального департамента АПК.
В начале недели делегация из Чехии также посетила Челябинскую область. В рамках поездки обсуждались основные направления сотрудничества — поставка техники и оборудования для сельского хозяйства, обмен передовыми технологиями в аквакультуре (Челябинская область перенимает опыт Чехии в разведении осетра), молочном животноводстве и растениеводстве, в сфере переработке продукции.
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