Товарооборот регионов УрФО с Чехией по итогам 2017 года вырос на 50%

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Товарооборот регионов Уральского федерального округа (УрФО) и Чехии по итогам 2017 года увеличился на 50%. Об этом ТАСС сообщил генеральный консул Чехии в Екатеринбурге Йозеф Маршичек.

"У нас зафиксирован рост товарооборота между Чехией и регионами Уральского федерального округа на 50% в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Среди лидеров могу отметить Свердловскую и Тюменскую области. Оборот действительно вырос на 50% и составил $416 млн в прошлом году", — сказал он.

Также Маршичек отметил, что в основном рост обусловлен экспортом металлов.

По словам генконсула, на этой неделе представители Чехии посетили два региона УрФО для развития двухсторонних связей. В частности, сегодня представители генконсульства Чехии в Екатеринбурге , министерства сельского хозяйства Чехии, ее посольства в Москве и руководители чешских компаний завершили бизнес-миссию в Курганской области . В рамках визита чешской делегации в регионе состоялся бизнес-форум, в ходе она представили свои компании и познакомились с предприятиями Курганской области.

"Большая часть разработок и предложений ориентирована на агропромышленный сектор — это технологи животноводства, альтернативные источники энергии, а также комплексные решения для тепличных хозяйств, возделывание и переработка масличных культур", — отмечается в сообщении регионального департамента АПК.