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Берега реки Золотухи и Кремлевский сад привели в порядок городские чиновники и депутаты
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Берега реки Золотухи и Кремлевский сад привели в порядок городские чиновники и депутаты 

Официальный сайт Администрации города Вологды 1 час назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
В общей сложности на субботник, который прошел накануне вечером, вышли 300 человек. Депутаты Вологодской городской Думы приводили в порядок правый и левый берега реки Золотухи на перекрестке улиц Козленской и Марии Ульяновой, а сотрудники городской администрации — Кремлевский сад.
К уборке берегов реки вместе с депутатами и сотрудниками аппарата Думы присоединились представители городского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», активисты «Молодой гвардии» и Молодежного парламента Вологды. Убрали сухие листья, ветки, сухостой.
«Мы приводим в порядок эту территорию ежегодно в течение 8 лет. Наша зона ответственности — от начала ул. Марии Ульяновой до перекрестка с ул. Козленской. С каждым годом становится все чище, если раньше было очень много мусора, то теперь вологжане стали меньше мусорить, больше заботиться о чистоте в городе», — рассказал Глава Вологды Юрий Сапожников.
В Кремлевском саду, где работали сотрудники городской администрации во главе с Мэром Вологды Сергеем Воропановым, убрали не только сухие листья и мусор. На свалку вывезли и старую развалившуюся сцену. В общей сложности с двух точек на полигон было вывезено 50 тонн мусора, значительную часть которого составили сгнившие доски. Для этого было задействовано 7 грузовиков, каждому из которых пришлось сделать несколько рейсов.
Напомним, 21 апреля в Вологде прошел общегородской субботник, к которому присоединились более 7 тысяч вологжан. В этот день был дан старт двухмесячнику по благоустройству областной столицы. В его рамках продолжаются уборки, которые проводят предприятия, и организации города. В порядок областную столицу приводят и сотрудники коммунальных служб. Работа идет в ежедневном режиме по разным направлениям.
«По уборке газонов, по восстановлению и покраске ограждений, составлен график. Подрядчик выполняет эти работы, а мы контролируем процесс. Многое уже сделано, чистится прилотковая часть, машины выходят мыть центральные улицы города и магистрали, как днем, так и ночью, чтобы не было пыли и грязи. Работы много, но общими усилиями мы приведем областную столицу в порядок. С улиц нашего города уже вывезено 260 тонн мусора, причем это не считая мусора, собранного на субботнике в Кремлевском саду и на берегу Золотухи», — прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.
Добавим, генеральная уборка города продлится до 21 июня. До этого времени также будут высажены деревья и 190 тысяч цветов. Первые посадки также прошли накануне.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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