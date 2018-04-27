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Прихожане храма на Алтушке посетили Ново-Иерусалимский монастырь
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Прихожане храма на Алтушке посетили Ново-Иерусалимский монастырь 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В субботу, 21 апреля, прихожане храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве посетили святыню Подмосковья монастырь «Новый Иерусалим». Об этом сообщается на сайте храма.
«Еще в автобусе отец Тихон начал рассказ о создании этого монастыря, о его основателе патриархе Никоне и о тех исторических событиях, которые сопутствовали его созданию, процветанию, разорению и восстановлению.
Прибыв в Святую Обитель, паломники смогли посетить главную святыню монастыря Соборный Храм Воскресения Христова, помолиться за Божественной Литургией и поклонится многочисленным святыням храма. По окончании Богослужения и поклонения Святыням Храма, для паломников была проведена экскурсия по монастырю», — говорится в сообщении.
Напомним, храм Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве находится по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 147.
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