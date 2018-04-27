Прихожане храма на Алтушке посетили Ново-Иерусалимский монастырь

В субботу, 21 апреля, прихожане храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве посетили святыню Подмосковья монастырь «Новый Иерусалим». Об этом сообщается на сайте храма.

«Еще в автобусе отец Тихон начал рассказ о создании этого монастыря, о его основателе патриархе Никоне и о тех исторических событиях, которые сопутствовали его созданию, процветанию, разорению и восстановлению.

Прибыв в Святую Обитель, паломники смогли посетить главную святыню монастыря Соборный Храм Воскресения Христова, помолиться за Божественной Литургией и поклонится многочисленным святыням храма. По окончании Богослужения и поклонения Святыням Храма, для паломников была проведена экскурсия по монастырю», — говорится в сообщении.

Напомним, храм Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве находится по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 147.