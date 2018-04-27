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Систему вытрезвителей планируют воссоздать в России
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Систему вытрезвителей планируют воссоздать в России 

360tv.ru 1 час назад
В России могут снова появиться вытрезвители. С рекомендацией вернуться к подобной практике обратился к правительству президиум Совета законодателей РФ, сообщил «Интерфакс».
Ответственным за координации деятельности о создании и функционировании системы оказания помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения должно стать одно из федеральных ведомств.
Инициатива предполагает и закрепление за региональными и муниципальными властями полномочий по организации деятельности таких спецучреждений на законодательном уровне. Определить нужно и источники их финансирования.
Правительству рекомендовали проработать документ, касающийся подготовки проекта нормативного акта, который бы регулировал вопросы создания вытрезвителей и порядка их работы.
Помимо прочего, рассматривается необходимость внесения поправок в законодательство РФ, касающихся проблемы «принудительного размещения и временного содержания» пьяных в подобных учреждениях.
Регионы обсудят возможность выделения средств из собственных бюджетов для создания вытрезвителей. Их могут открыть в городах, где численность населения превышает 100 тысяч человек.
Сейчас региональные и муниципальные власти не обладают правом создавать медицинские вытрезвители.
В марте 2018 года Минтруд РФ заявил, что не намерен возрождать сеть вытрезвителей в стране. Таким образом ведомство прокомментировало позицию директора Московского научно-практического центра наркологии, главного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна. Он сообщил о том, что «вытрезвителями займется министерство труда и социальной защиты».
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