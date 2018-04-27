Систему вытрезвителей планируют воссоздать в России

России могут снова появиться вытрезвители. С рекомендацией вернуться к подобной практике обратился к правительству президиум Совета законодателей РФ, сообщил «Интерфакс»

Ответственным за координации деятельности о создании и функционировании системы оказания помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения должно стать одно из федеральных ведомств.

Инициатива предполагает и закрепление за региональными и муниципальными властями полномочий по организации деятельности таких спецучреждений на законодательном уровне. Определить нужно и источники их финансирования.

Правительству рекомендовали проработать документ, касающийся подготовки проекта нормативного акта, который бы регулировал вопросы создания вытрезвителей и порядка их работы.

Помимо прочего, рассматривается необходимость внесения поправок в законодательство РФ, касающихся проблемы «принудительного размещения и временного содержания» пьяных в подобных учреждениях.

Регионы обсудят возможность выделения средств из собственных бюджетов для создания вытрезвителей. Их могут открыть в городах, где численность населения превышает 100 тысяч человек.

Сейчас региональные и муниципальные власти не обладают правом создавать медицинские вытрезвители.