Уникальную рукопись «отца молочной индустрии» презентовали в Вологде

Опубликовали труд Николая Верещагина «Дело жизни», считавшийся утраченным более 100 лет. Книгу о развитии молочного дела нашел историк Анатолий Гутерц в одной из библиотек Санкт-Петербурга , дополнил архивными материалами и переиздал. В презентации издания приняла участие депутат Законодательного Собрания области Марина Денисова

О деле всей жизни, создании «мужицкой промышленности», которой Николай Верещагин посвятил более 30 лет, рассказал увлекательно и доступно. По стилю рукопись напоминает мемуары, однако документ предназначался Совету министров императорской России , был издан ограниченным тиражом — порядка 20 экземпляров. До настоящего времени широкой аудитории текст был не доступен.

«Сегодня Николая Верещагина называют изобретателем вологодского масла. Он объединял вокруг себя людей, которые думали не о собственной наживе, а о благе государства. Николай Васильевич не только занимался молочными продуктами, вникая во все производственные вопросы, но и решал глобальную задачу занятости сотен тысяч крестьян, поэтому Анатолий Гутерц, работая за рубежом, отдал десять лет своей жизни, делая все возможное и невозможное, чтобы рассказать нам о нашем замечательном земляке. Его подвижническая деятельность по сбору материалов о Верещагине, о деле его жизни вызывает восхищение и уважение», — рассказала депутат Заксобрания области Марина Денисова.

Историю уникальной находки в кинозале библиотеки Вологодской молочнохозяйственной академии представил сам автор переизданной книги, исследователь Анатолий Гутерц. Издание объемом в 120 страниц помимо рукописи включает подлинные архивные материалы, которые отражают серию ходатайств и прошений Николая Верещагина о субсидиях на развитие молочного дела.

Отец современной молочной индустрии вовлек в новое ремесло сотни тысяч крестьян, за счет чего поднял благосостояние нескольких губерний. Сегодня его литературные труды, рассказывающие о временах, когда вологодские молочные продукты гремели на весь мир, смогут изучить студенты.