Незаконную свалку у «Меги Дыбенко» раскопали в поисках цветных металлов

Экоактивисты, которые больше месяца назад обнаружили незаконную свалку неподалёку от ТЦ «Мега Дыбенко» во Всеволожском районе Ленобласти , вновь забили тревогу. Неизвестные лица регулярно выходят на свалку и раскапывают её в поисках цветмета.

На крупной несанкционированной свалке, расположенной неподалёку от ТЦ «Мега Дыбенко», которая образовалась по большей части из-за строительных работ в деревне Кудрово, кто-то в промышленных масштабах проводит «раскопки» цветного металла. Об этом 26 апреля сообщили в межрайонной общественной организации «Зеленый фронт».

Таким образом, по словам экоактивистов, в результате выемки свалочных масс неизвестными копателями, запах разлагающегося мусора доносится уже до дороги на саму «Мегу». Разрытые мусорные скопления возвышаются над линией электропередач, а стоки со стороны свалки текут в сторону близлежащих гаражей. И без того постапокалиптичная картина ужасно загрязнённой местности стала выглядеть ещё более устрашающе.

Напомним, ранее ivbg.ru собрал несколько мест в Ленобласти, в которых свалки являются, пожалуй, главной проблемой. Всеволожский район — один из самых ярких представителей этого дурно пахнущего списка.