Псковская таможня прогнозирует увеличение пассажиропотока через пункты пропуска на майские праздники 

Псковская губерния: последние новости

Руководитель аппарата администрации Псковской области сообщил о перекрытии пешеходных зон по Октябрьскому проспекту

Росприроднадзор по Псковской области начал проводить пробы воздуха в районе порховского полигона ТКО

В Пскове во вторую смену обучается каждый пятый школьник