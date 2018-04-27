Псковская таможня прогнозирует увеличение пассажиропотока через пункты пропуска на майские праздники 

Псковская таможня прогнозирует увеличение нагрузки на пункты пропуска в период майских выходных и праздничных дней, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Учитывая статистические данные прошлых лет, максимальная нагрузка ожидается на таможенном посту МАПП Шумилкино / Лухамаа (российско-эстонская граница). Во время длительных выходных дней количество пересекающих границу физических лиц и легковых транспортных средств возрастет в несколько раз. В первые числа выходных — на выезд из России, в последние — на въезд. Для уменьшения времени нахождения на территории пункта пропуска и минимизации образования очередей и нештатных ситуаций сотрудники таможни и пограничного управления ФСБ России по Псковской области провели совместные совещания. Чтобы у петешественников и туристов не возникли ситуации, связанные с нарушением таможенного законодательства, Псковская таможня рекомендует заранее ознакомиться с правилами перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, заключили в пресс-службе. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».