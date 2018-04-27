Ещё
Денис Мантуров посетил предприятия фармацевтической и медицинской промышленности Новосибирска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Денис Мантуров посетил предприятия фармацевтической и медицинской промышленности Новосибирска 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
27 апреля 2018 года Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров посетил с рабочей поездкой город Новосибирск, где осмотрел ряд предприятий и ознакомился с производственными процессами и проектами. В программу посещения Министра вошли АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» и АО «Инновационный медико-технологический центр».
В «Академпарке» Денису Мантурову продемонстрировали разработки и производство медицинских изделий для сердечно-сосудистой хирургии (группа компаний «Ангиолайн») и рассказали о проведении серии НИР и НИОКР ФБНГУ «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук» в разных направлениях биологии, фармакологии, медицины и сельского хозяйства.
Следующим глава Минпромторга России посетил АО «Инновационный медико-технологический центр», где сегодня функционируют центр прототипирования инновационных медицинских изделий и технологий, региональный центр инжиниринга, инновационная клиника, учебно-деловой центр и медицинский промышленный парк. В «Медицинском технопарке» успешно разрабатываются диагностические, клинические, реабилитационные и хирургические технологии в травматологии, ортопедии, нейрохирургии, онкологии, урологии и регенеративной медицине. Так представители АО «НЭВЗ-Керамикс» познакомили Министра с разработками и производством изделий медицинского назначения из биосовместимой медицинской нанокерамики для травматологии и ортопедии.
Кроме того, результаты своей работы показали ООО «Эндосервис», производящее эндопротезы и инструментарий для их установки, ООО «АльфаМедика» — проект, который расширяет линейку производства медицинских изделий Медицинского промышленного парка, и биотехнологическая компания АО «Вектор-БиАльгам», производящая фармацевтические иммунобиологические препараты и пробиотическую продукцию. Денис Мантуров отметил высокий уровень работы предприятий, а также пообщался с их директорами, управляющими и сотрудниками, ответив на интересующие вопросы.
Также в Новосибирске глава ведомства провел рабочие встречи с Полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло и Врио Губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым, на которых обсудили актуальные вопросы, связанные с развитием региона.
Справочно:
«Технопарк Новосибирского Академгородка» — это один из 12-ти технопарков России, созданных в рамках реализации программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий». «Академпарк» является лидером среди региональных технопарков по основным показателям.
АО «Инновационный медико-технологический центр» или «Медицинский технопарк» — это комплексная инновационная инфраструктура для развития инновационных проектов в области медицины и здравоохранения.
Министерство промышленности и торговли РФ: последние новости
Президент компании «Лойдс» Аарон Френкель удостоен Ордена Дружбы На форуме Демострой презентовали новинки российской специализированной техники Минпромторг и ФГУП «ЦНИИчермет им. И. П. Бардина» работают над расширением номенклатуры металлопродукции для медицины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию448
Джигарханян захотел умереть дома24
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве116
Майские пенсии доставят по особому графику78
«Россия отдаст Крымский мост в виде контрибуции»68
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение