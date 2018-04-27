Денис Мантуров посетил предприятия фармацевтической и медицинской промышленности Новосибирска

27 апреля 2018 года Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров посетил с рабочей поездкой город Новосибирск , где осмотрел ряд предприятий и ознакомился с производственными процессами и проектами. В программу посещения Министра вошли АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» и АО «Инновационный медико-технологический центр».

В «Академпарке» Денису Мантурову продемонстрировали разработки и производство медицинских изделий для сердечно-сосудистой хирургии (группа компаний «Ангиолайн») и рассказали о проведении серии НИР и НИОКР ФБНГУ «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук » в разных направлениях биологии, фармакологии, медицины и сельского хозяйства.

Следующим глава Минпромторга России посетил АО «Инновационный медико-технологический центр», где сегодня функционируют центр прототипирования инновационных медицинских изделий и технологий, региональный центр инжиниринга, инновационная клиника, учебно-деловой центр и медицинский промышленный парк. В «Медицинском технопарке» успешно разрабатываются диагностические, клинические, реабилитационные и хирургические технологии в травматологии, ортопедии, нейрохирургии, онкологии, урологии и регенеративной медицине. Так представители АО «НЭВЗ-Керамикс» познакомили Министра с разработками и производством изделий медицинского назначения из биосовместимой медицинской нанокерамики для травматологии и ортопедии.

Кроме того, результаты своей работы показали ООО «Эндосервис», производящее эндопротезы и инструментарий для их установки, ООО «АльфаМедика» — проект, который расширяет линейку производства медицинских изделий Медицинского промышленного парка, и биотехнологическая компания АО «Вектор-БиАльгам», производящая фармацевтические иммунобиологические препараты и пробиотическую продукцию. Денис Мантуров отметил высокий уровень работы предприятий, а также пообщался с их директорами, управляющими и сотрудниками, ответив на интересующие вопросы.

Справочно:

«Технопарк Новосибирского Академгородка» — это один из 12-ти технопарков России, созданных в рамках реализации программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий». «Академпарк» является лидером среди региональных технопарков по основным показателям.

АО «Инновационный медико-технологический центр» или «Медицинский технопарк» — это комплексная инновационная инфраструктура для развития инновационных проектов в области медицины и здравоохранения.