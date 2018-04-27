Москва рассматривает межкорейский саммит как шаг к национальному примирению 

МОСКВА
, 27 апреля. /ТАСС
/. Россия
рассматривает встречу лидеров двух корейских государств в Пханмунджоме в качестве важного шага к национальному примирению. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ
.
"Приветствуем успешное проведение 27 апреля встречи лидеров двух корейских государств в Пханмунджоме, — отметили в дипведомстве. — Рассматриваем ее в качестве значимого шага Сеула
и Пхеньяна
к национальному примирению и установлению прочных взаимосвязей, имеющих самостоятельную ценность".