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Москва рассматривает межкорейский саммит как шаг к национальному примирению
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Москва рассматривает межкорейский саммит как шаг к национальному примирению 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россия рассматривает встречу лидеров двух корейских государств в Пханмунджоме в качестве важного шага к национальному примирению. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.
"Приветствуем успешное проведение 27 апреля встречи лидеров двух корейских государств в Пханмунджоме, — отметили в дипведомстве. — Рассматриваем ее в качестве значимого шага Сеула и Пхеньяна к национальному примирению и установлению прочных взаимосвязей, имеющих самостоятельную ценность".
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