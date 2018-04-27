Администрация Тюмени может отказаться от планов сделать Мельникайте скоростной магистралью

«Развязку на перекрестке с Республики строить не будут… Я изначально выступал против идеи строительства скоростной магистрали в центре города. Сейчас, как я полагаю, город прислушался к словам экологов и их единомышленников о том, что задуманный проект, мягко говоря, не оправдан», — приводит его заявление портал «Наш город».

По словам Снисаренко, данная информация стала известна ему от замглавы администрации Максима Афанасьева в ходе личного приема.