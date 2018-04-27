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Минфин рассказал, как регистрировать транспорт компании
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Минфин рассказал, как регистрировать транспорт компании 

Время бухгалтера 1 час назад
Минфин рассказал, как можно зарегистрировать авто и прицепы, принадлежащие организации и куда уплачивать за них налог.
Так, специалисты ведомства напомнили, что согласно НК РФ лицо, зарегистрированное владельцем транспорта — объекта налогообложения, является плательщиком соответствующего налога.
Правила, утвержденные приказом МВД России от 24.11.2008 № 1001, предписывают юрлицам регистрировать ТС по месту собственной госрегистрации или месту нахождения структурных подразделений. Постановку на учет при этом можно осуществить в любом отделе Госавтоинспекции.
Оплату бюджетных отчислений в отношении транспорта компании Кодекс устанавливает производить также по месту нахождения обособки или самой организации, на которой такое имущество зарегистрировано.
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