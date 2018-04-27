ФФОМС определил, какие долги и в каком порядке будут списаны по амнистии

Медстрах утвердил регламент списания безнадежных долгов страхователей по платежам ОМС.

Причинами для отнесения к таковым могут быть:

— смерть страхователя;

— банкротство ИП в части долгов, непокрытых за счет имущества предпринимателя;

— прекращение деятельности предприятия;

— судебный акт, подтверждающий невозможность взыскания недоимки;

— окончание исполнительного производства из-за невозможности найти должника или исполнить судебный акт если задолженности уже более пяти лет и речь не идет о банкротстве плательщика взносов.

Указанные обстоятельства должны подкрепляться:

— документами, подтверждающими перечисленные выше обстоятельства, например свидетельством о смерти физлица;

— данными отчетности должника;

— доказательствами того, что попытки вернуть недоимку были предприняты.

Сбор подтверждающих документов ляжет на Управление бухучета и отчетности ФОМС. Вопрос о списании будет ставиться на специальной комиссии, в составе которой должно быть минимум пять человек, утвержденных председателем ФОМС. Члены коллегии решают вопрос о спорной задолженности за десять рабочих дней с момента получения документов на рассмотрение.

В случае утвердительного вердикта на следующий рабочий день будет готов проект решения о признании долга безнадежным к взысканию, а еще через три само решение, утверждаемое председателем ФОМС и акт с указанием всей имеющей значение информации о задолженности и должнике.

На основании этих документов не позднее следующего рабочего дня должен быть подготовлен акт о списании, который специалисты ФОМС должны отразить в учете за три рабочих дня максимум.