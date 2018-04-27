Ещё
ФФОМС определил, какие долги и в каком порядке будут списаны по амнистии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФФОМС определил, какие долги и в каком порядке будут списаны по амнистии 

Время бухгалтера 1 час назад
Медстрах утвердил регламент списания безнадежных долгов страхователей по платежам ОМС.
Причинами для отнесения к таковым могут быть:
— смерть страхователя;
— банкротство ИП в части долгов, непокрытых за счет имущества предпринимателя;
— прекращение деятельности предприятия;
— судебный акт, подтверждающий невозможность взыскания недоимки;
— окончание исполнительного производства из-за невозможности найти должника или исполнить судебный акт если задолженности уже более пяти лет и речь не идет о банкротстве плательщика взносов.
Указанные обстоятельства должны подкрепляться:
— документами, подтверждающими перечисленные выше обстоятельства, например свидетельством о смерти физлица;
— данными отчетности должника;
— доказательствами того, что попытки вернуть недоимку были предприняты.
Сбор подтверждающих документов ляжет на Управление бухучета и отчетности ФОМС. Вопрос о списании будет ставиться на специальной комиссии, в составе которой должно быть минимум пять человек, утвержденных председателем ФОМС. Члены коллегии решают вопрос о спорной задолженности за десять рабочих дней с момента получения документов на рассмотрение.
В случае утвердительного вердикта на следующий рабочий день будет готов проект решения о признании долга безнадежным к взысканию, а еще через три само решение, утверждаемое председателем ФОМС и акт с указанием всей имеющей значение информации о задолженности и должнике.
На основании этих документов не позднее следующего рабочего дня должен быть подготовлен акт о списании, который специалисты ФОМС должны отразить в учете за три рабочих дня максимум.
Время бухгалтера: последние новости
Депутаты хотят узаконить совместное завещание Минфин рассказал, как регистрировать транспорт компании НДС-вычет при СМР можно переносить
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию452
Джигарханян захотел умереть дома24
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве116
Майские пенсии доставят по особому графику78
«Россия отдаст Крымский мост в виде контрибуции»68
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение