В Оренбурге в День Весны и Труда состоятся шествие и мотопробег

Первомай оренбурждцы отметят праздничным митингом и мотопробегом.

В честь праздника Весны и Труда состоится шествие Федерации организаций профсоюзов области и концерт. Митинг начнется в 11.00, праздничная колонна пройдет от ул. Советская, 31 до Музея истории города.

На время шествия, с 11:00 до 14:00, будет перекрыто автомобильное движение от дома № 31 по ул. Советской до ул. Набережной на дорогах по маршруту: ул. Советская — ул. Краснознаменная, ул. Советская — ул. Кирова, ул. Советская — ул. Пушкинская, ул. Советская — ул. Правды, ул. Советская — ул. М. Горького.

Также 1 мая состоится мотопробег. Мотоциклисты проедут по маршруту: от КК «Национальная деревня» пр-т Гагарина;ул. Чкалова; ул. Маршала Жукова; ул. Рыбаковская; ул. Терешковой до поворота на ул. Техническую и в обратном направлении по ул. Терешковой; ул. Орской; ул. Ульянова до ул. М. Расковой, 10.