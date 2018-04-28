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В Оренбурге в День Весны и Труда состоятся шествие и мотопробег
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В Оренбурге в День Весны и Труда состоятся шествие и мотопробег 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Первомай оренбурждцы отметят праздничным митингом и мотопробегом.
В честь праздника Весны и Труда состоится шествие Федерации организаций профсоюзов области и концерт. Митинг начнется в 11.00, праздничная колонна пройдет от ул. Советская, 31 до Музея истории города.
На время шествия, с 11:00 до 14:00, будет перекрыто автомобильное движение от дома № 31 по ул. Советской до ул. Набережной на дорогах по маршруту: ул. Советская — ул. Краснознаменная, ул. Советская — ул. Кирова, ул. Советская — ул. Пушкинская, ул. Советская — ул. Правды, ул. Советская — ул. М. Горького.
Также 1 мая состоится мотопробег. Мотоциклисты проедут по маршруту: от КК «Национальная деревня» пр-т Гагарина;ул. Чкалова; ул. Маршала Жукова; ул. Рыбаковская; ул. Терешковой до поворота на ул. Техническую и в обратном направлении по ул. Терешковой; ул. Орской; ул. Ульянова до ул. М. Расковой, 10.
В сквере «4 апреля» откроется Дочка Почета по итогам ежегодного конкурса «Человек года — 2017» и пройдет торжественная процедура гашения специального календарного почтового штемпеля, приуроченные к 275-летию города Оренбурга, сообщает городская администрация.
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