Шествие к 1 мая в Оренбурге пройдет по главной улице города

По традиции, 1 мая в областном центре пройдет торжественная демонстрация от Федерации организаций профсоюзов Оренбургской области и праздничный концерт.

Маршрут шествия: ул. Советская, 31 — Музей истории города Оренбурга, ул. Набережная, 29. Начнется оно в 11:00 Ограничение движение во время шествия 1 мая в Оренбурге

На время шествий, в областном центре 1 мая перекроют движение транспорта по маршруту:

С 11:00 до 14:00 от Советской, 31 до ул. Набережной (перекрестки Советская — Краснознаменная, Советская — Кирова, Советская — Пушкинская, Советская — Правды, Советская — М. Горького).

С 09:00 до 13:00 перекроют движение на пер. Дмитриевский от ул. М. Горького до набережной реки Урал.