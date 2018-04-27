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Шествие к 1 мая в Оренбурге пройдет по главной улице города
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Шествие к 1 мая в Оренбурге пройдет по главной улице города 

ProOren 1 час назад
По традиции, 1 мая в областном центре пройдет торжественная демонстрация от Федерации организаций профсоюзов Оренбургской области и праздничный концерт.
Маршрут шествия: ул. Советская, 31 — Музей истории города Оренбурга, ул. Набережная, 29. Начнется оно в 11:00  Ограничение движение во время шествия 1 мая в Оренбурге
На время шествий, в областном центре 1 мая перекроют движение транспорта по маршруту:
С 11:00 до 14:00 от Советской, 31 до ул. Набережной (перекрестки Советская — Краснознаменная, Советская — Кирова, Советская — Пушкинская, Советская — Правды, Советская — М. Горького).
С 09:00 до 13:00 перекроют движение на пер. Дмитриевский от ул. М. Горького до набережной реки Урал.
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