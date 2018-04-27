В Александровском саду столицы прошла патриотическая акция «Наследники победителей»

В мероприятии приняли участие более 1000 человек –— участники детско-юношеского патриотического движения «Юнармия» и военно-патриотического клуба «Трудовые резервы Москвы», их родители и педагоги, представители ветеранских организаций.

Москве прошла патриотическая акция «Наследники победителей», посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в котором приняли участие руководство ДОСААФ столицы.

В мероприятии приняли участие более 1000 человек –— учащиеся столичных образовательных организаций, участники детско-юношеского патриотического общественного движения «Юнармия» и военно-патриотического клуба «Трудовые резервы Москвы», их родители и педагоги, военнослужащие Президентского полка и представители ветеранских организаций.

Собравшиеся почтили память защитников Отечества возложением цветов к Вечному огню и прохождением торжественным маршем.

Председателем ДОСААФ города Москвы Вячеславом Ниниченко был торжественно вручен орден «За заслуги перед ДОСААФ России» 3-й степени полковнику в отставке Геннадию Лучинину.