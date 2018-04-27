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В Александровском саду столицы прошла патриотическая акция «Наследники победителей»
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В Александровском саду столицы прошла патриотическая акция «Наследники победителей» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В мероприятии приняли участие более 1000 человек –— участники детско-юношеского патриотического движения «Юнармия» и военно-патриотического клуба «Трудовые резервы Москвы», их родители и педагоги, представители ветеранских организаций.
В Москве прошла патриотическая акция «Наследники победителей», посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в котором приняли участие руководство ДОСААФ столицы.
В мероприятии приняли участие более 1000 человек –— учащиеся столичных образовательных организаций, участники детско-юношеского патриотического общественного движения «Юнармия» и военно-патриотического клуба «Трудовые резервы Москвы», их родители и педагоги, военнослужащие Президентского полка и представители ветеранских организаций.
Собравшиеся почтили память защитников Отечества возложением цветов к Вечному огню и прохождением торжественным маршем.
Председателем ДОСААФ города Москвы Вячеславом Ниниченко был торжественно вручен орден «За заслуги перед ДОСААФ России» 3-й степени полковнику в отставке Геннадию Лучинину.
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