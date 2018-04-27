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Совет директоров «Газпрома» обсудит дивиденды за 2017 год 16 мая
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Совет директоров «Газпрома» обсудит дивиденды за 2017 год 16 мая 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Совет директоров на заседании 16 мая вынесет рекомендации по размеру дивидендов холдинга за 2017 год. Об этом сообщил в ходе телефонной конференции начальник департамента «Газпрома» Александр Иванников.
"В середине апреля правление подготовило предложения совету директоров о выплате дивидендов по результатам деятельности "Газпрома" в 2017 году в размере 8,4 рубля на акцию. Совет директоров обсудит рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов на заседании 16 мая", — сказал он.
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