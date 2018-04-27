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С какими лозунгами выйдет молодёжь на первомайскую демонстрацию?
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С какими лозунгами выйдет молодёжь на первомайскую демонстрацию? 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Тему обсудили эксперты в пресс-центре "Парламентской газеты".
Эксперты говорили об особенностях проведения первомайской демонстрации в Москве и регионах, что будет требовать работающая молодёжь и как должен работать социальный лифт для молодых.
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