В баварском Штраубинге ввели шестичасовой рабочий день

В баварском городе Штраубинг в консалтинговой компании по налогам и сборам ввели шестичасовой рабочий день. Некоторые специалисты рассматривают начинание как революцию на рынке труда. В стране развернулась дискуссия о перспективах использования опыта в других секторах экономики, сообщает журнал Focus.

"В коллективе мы работаем двумя командами: одна группа сотрудников занята с 8.00 до 14.00, другая — с 11.00 до 17.00. Такое распределение рабочего времени приводит к большей организованности и концентрации коллег на своих обязанностях. Они также имеют больше времени заниматься личными делами", — комментирует владелец компании Гюнтер Диллиг. По его словам, работники получают нормальную зарплату, несмотря на сокращение рабочего времени. Эксперимент показал, что производительность труда выросла почти в два раза. Люди «почувствовали себя более счастливыми и уравновешенными».

Противники перехода на сокращенное рабочее время считают, что эту модель невозможно использовать во всех профессиях. Кроме того, промышленники полагают, что при полном возмещении заплаты возникает эффект роста затрат на рабочую силу. Что, в свою очередь, скажется на ценах на конечную продукцию.

Работодатели пока не видят необходимости в тиражировании баварского опыта в целях борьбы с безработицей. Со своей стороны, известный невролог доктор Вольфганг Лалушек, считает, что возросшие скорости принятия решения и комплексность задач при сокращенном рабочем времени могут привести к стрессу и истощению организма лиц наемного труда.