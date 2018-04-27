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Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Илюшу Майорова
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Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Илюшу Майорова 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
23 апреля на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Илюши Майорова из Подмосковья. У Илюши Майорова из подмосковной Дубны врожденный порок сердца — отверстие в межпредсердной перегородке величиной 10 мм. Сердце работает с перегрузкой, мальчик быстро устает и задыхается. Нужна срочная операция. Кардиохирурги готовы провести ее щадяще, не разрезая грудную клетку: закрыть дефект окклюдером — специальным имплантом. Но государство оплачивает только операцию, а дорогой окклюдер родители должны приобрести сами.
Рады сообщить: вся необходимая сумма (295 337 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru собрали 138 003 руб. 159 288 руб собрали читатели rusfond.ru и Чемпионат.com. Всего собрано 297 291 руб. Госпитализация в июне–2018. Родители Илюши благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, «излишки» пойдут на реализацию программы Русфонда «Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам».
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