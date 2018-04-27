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Пятиклассник из Бибирева стал победителем конкурса макетов «75 лет Сталинградской битве»
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Пятиклассник из Бибирева стал победителем конкурса макетов «75 лет Сталинградской битве» 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Ученик 5 «Д» класса «Школы Глория» Николай К. стал победителем конкурса макетов «75 лет Сталинградской битве» в рамках городского фестиваля научно-технического творчества молодежи «Образование. Наука. Производство». Церемония награждения победителей прошла в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах в минувшую среду, 25 апреля.
-Конкурс проводился в ознаменование 75-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. На конкурс необходимо было представить макеты, изображающие эпизоды битвы за Сталинград. Николай подготовил проект «Крепость на Волге», который жюри оценило по достоинству, — рассказали в администрации образовательного учреждения.
Отметим, что основными целями конкурса являются создание условий для воспитания у детей и молодёжи гражданственности и патриотизма, интернационального и духовно-нравственного развития на примере подвига народа, а также формирование у них навыков конструктивного мышления.
(вт)
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