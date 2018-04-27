Ещё
Зимник до Яр-Сале закрыли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зимник до Яр-Сале закрыли 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Движение по сезонной автодороге прекратится в полночь в субботу, 28 апреля. Как сообщали в «Ямалавтодоре», на нескольких участках зимника на лед выступила вода.
Дорожники планировали закрыть проезд не только официально, но и фактически — для сорвиголов. Ледовые переправы на трассе вскроют тяжелой техникой, а выезды завалят снегом.
Напомним, ранее закрыли участок зимника Салехард — Мужи — Азовы — Теги от села Азовы до границы округа. По последней информации, с 8 до 20 часов от Салехарда до Азовов могли добраться полноприводные авто до 3,5 тонн, в остальное время — транспорт до 30 тонн. В том же режиме работали два оставшихся зимника. Переправа Салехард — Лабытнанги была открыта для авто массой до 20 тонн.
Об ориентировочных сроках закрытия всех региональных зимников и ледовых переправ читайте здесь.
Красный Север: последние новости
Салехардского эксгибициониста направят на принудительное лечение Как ямальские почтовики будут работать в праздничные дни Ямальцы вспомнили, как летали в самолетах стоя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию458
Джигарханян захотел умереть дома23
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве116
Майские пенсии доставят по особому графику78
«Россия отдаст Крымский мост в виде контрибуции»72
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение