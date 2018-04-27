Зимник до Яр-Сале закрыли

Движение по сезонной автодороге прекратится в полночь в субботу, 28 апреля. Как сообщали в «Ямалавтодоре», на нескольких участках зимника на лед выступила вода.

Дорожники планировали закрыть проезд не только официально, но и фактически — для сорвиголов. Ледовые переправы на трассе вскроют тяжелой техникой, а выезды завалят снегом.

Напомним, ранее закрыли участок зимника Салехард — Мужи — Азовы — Теги от села Азовы до границы округа. По последней информации, с 8 до 20 часов от Салехарда до Азовов могли добраться полноприводные авто до 3,5 тонн, в остальное время — транспорт до 30 тонн. В том же режиме работали два оставшихся зимника. Переправа Салехард — Лабытнанги была открыта для авто массой до 20 тонн.

Об ориентировочных сроках закрытия всех региональных зимников и ледовых переправ читайте здесь.