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Экскурсию для всех желающих провели в храме на Ленинградском проспекте
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Экскурсию для всех желающих провели в храме на Ленинградском проспекте 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Очередная бесплатная экскурсия по храму Всех Святых на Соколе прошла в начале текущей недели. Об истории храма, начавшейся в XIV веке, рассказал иерей Алексий Авдюшко. В мероприятии приняли участие как постоянные прихожане, так и те, кто впервые оказался в храме на Соколе.
— На очередной экскурсии по нашему храму я рассказал об особенностях архитектуры и об истории церкви, основанной в селе Всехсвятском. Наши гости узнали о житиях святых врачей, о традиции их изображения в иконописи, каждый имел возможность задать интересующие его вопросы, — поделился отец Алексий.
Адрес храма Всех Святых на Соколе: Ленинградский просп., д. 73а. (мю)
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