Экскурсию для всех желающих провели в храме на Ленинградском проспекте

Очередная бесплатная экскурсия по храму Всех Святых на Соколе прошла в начале текущей недели. Об истории храма, начавшейся в XIV веке, рассказал иерей Алексий Авдюшко. В мероприятии приняли участие как постоянные прихожане, так и те, кто впервые оказался в храме на Соколе.

— На очередной экскурсии по нашему храму я рассказал об особенностях архитектуры и об истории церкви, основанной в селе Всехсвятском. Наши гости узнали о житиях святых врачей, о традиции их изображения в иконописи, каждый имел возможность задать интересующие его вопросы, — поделился отец Алексий.

Адрес храма Всех Святых на Соколе: Ленинградский просп., д. 73а. (мю)